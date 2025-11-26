У Білому домі побоюються, що Росія може відкинути оновлений мирний план, – NYT

Початкова версія мирного плану була змінена та стала більш прийнятною для Києва. У Білому домі переймаються, що Росія оновлений план відкине.

Немає ознак, що Росія погодиться на новий мирний план. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

Чому Росія може відкинути мирний план США?

Початкова версія плану з 28 пунктів була суттєво змінена. З неї зникли обмеження для ЗСУ, заборона членства в НАТО, а також пункти, що стосуються російсько-американських відносин, крім того було посилено гарантії безпеки Україні. Територіальні ж питання будуть обговорені окремо.

Поки немає жодних ознак, що Путін підпише таку угоду. Чиновники з адміністрації Дональда Трампа вважають, що Кремль відкине його відразу ж.

Москва чекає від України, США та Європи угоду, але якщо там буде "вимарено дух і букву зустрічі на Алясці" за ключовими розуміннями, які були зафіксовані, то це стане "принципово іншою ситуацією", каже глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Трамп відправив у Москву Віткоффа, а у Київ Дрісколла