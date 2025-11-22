Віткофф і Кушнер діяли в обхід й зіграли на користь Росії: у Вашингтоні шоковані мирним планом

Американські чиновники та законодавці дедалі більше стурбовані зустріччю представників адміністрації Дональда Трампа з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим минулого місця щодо створення мирного плану.

Усі 28 пунктів було розроблено саме за результатами цієї зустрічі. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Як у США сприймають мирний план?

За даними видання, наприкінці жовтня в Маямі відбулася зустріч Стіва Віткоффа, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та Кирило Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

Один з американських посадовців розповів агентству, що адміністрація Трампа видала спеціальний дозвіл на його в'їзд, бо Дмитрієва та його фонд було внесено до чорного списку урядом Сполучених Штатів у 2022 році.

За словами співрозмовників, план, який ухвалили за результатами зустрічі, став несподіванкою для американських чиновників у різних сферах й викликав непорозуміння в посольствах по всьому Вашингтону та Європі.

Документ, який закликає до значних поступок з боку України, схоже, суперечить жорсткішій позиції, яку адміністрація Трампа нещодавно зайняла щодо Москви, зокрема шляхом санкцій щодо її енергетичного сектору,

– ідеться у статті.

Джерела кажуть, що багатьох високопосадовців у Державному департаменті та Раді національної безпеки не проінформували, а Кіт Келлог, який нібито планує піти у відставку в січні, також був виключений з переговорів.

Американські чиновники та інші особи, з якими поспілкувалося Reuters, також заперечили інформацію про те, що державний секретар Марко Рубіо брав участь у всьому процесі розробки такого плану припинення війни.

Це спричинило занепокоєння в адміністрації та на Капітолійському пагорбі, що Віткофф і Кушнер оминули міжвідомчий процес, а обговорення з Дмитрієвим призвели до плану, який відповідає російським інтересам", – додали там.

До слова, також агентство повідомило, що секретарю РНБО Рустему Умєрову в США нібито показали 28-пунктний мирний план. Документ передали Україні через Туреччину, а згодом його представили у Києві.

Що відомо про мирний план США?