Просуваючи "мирний план", Дрісколл залякував Європу зростанням ракетного арсеналу Росії, – NYT

Ден Дрісколл під час недавнього візиту до Києва, коли він передавав Україні "мирний план" зі 28 пунктів, залякував європейських дипломатів. Міністр Сухопутних військ США попередив про зростальну ракетну загрозу з боку Росії не лише для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times. Відповідну інформацію журналістам надали європейські чиновники.

Як Дрісколл залякав європейських дипломатів ракетами Росії?

Минулого тижня до Києва прибули європейські дипломати, щоб почути, як адміністрація президента США Дональда Трампа презентує свій план миру. Джерела NYT розповіли, що Ден Дрісколл заявив їм: протягом років Москва запускала ракети в Україну майже так швидко, як могла їх виробляти, але тепер Росія виробляє достатньо, щоб поступово накопичувати значні запаси озброєнь великої дальності.

Європейські чиновники наголосили, що натяк був очевидним: зростальна ракетна загроза з боку країни-агресорки нібито вимагає якнайшвидшого завершення війни, адже потенційні удари можуть вийти за межі України.

NYT зазначає, що навіть якщо війна закінчиться, малоймовірно, що Росія різко сповільнить виробництво зброї. Однак припинення бойових дій може позбавити Кремль приводу запускати ракети по інших країнах Європи.

Західні посадовці, які були присутні на зустрічі з Дрісколлом, назвали нарощування російського арсеналу тривожним і підтвердили, що його попередження справило на них враження.

У NYT підкреслюють, що США зазвичай критикували Росію за нарощування озброєнь, а не використовували це як аргумент, щоб продати мирну угоду, невигідну для об'єкта російської агресії.

На тлі зростання виробництва ракет у Росії адміністрація Трампа продовжує тиснути на Київ. Цього тижня Дрісколл знову вирушить до столиці України для подальших переговорів. Він обговорюватиме оновлену версію плану, який довелося змінити через спротив Києва та європейських партнерів. Водночас у Вашингтоні наполягають: Росія має перевагу, і Україна нібито повинна погодитися на мир.

Як оцінюють запаси ракет у Росії?

NYT пише, що американська оцінка російських ракетних запасів збігається з даними українських військових і підрахунками аналітиків. Вона свідчить, що оборонна промисловість Росії суттєво наростила темпи виробництва.

Аналітики попереджають, що ці запаси можуть бути використані для подальших ударів по українській енергетиці або для тиску на інші європейські країни.

За підрахунками The Times, минулого року Росія випустила по Україні 2 061 крилату та балістичну ракету, а цього року планує ще більше. Попри це, на складах залишаються сотні ракет.

Запуски не встигають за виробництвом,

– зазначив Фабіан Гофман, експерт з ракетної зброї Університету Осло.

За його словами, Кремль поповнює запаси на випадок нових конфліктів або для додаткового тиску на Київ. Він додає, що Росія вже запускає балістичні ракети швидше, ніж Україна може отримати перехоплювачі Patriot та SAMP/T. Це наближає момент, коли в Києва може бракувати засобів захисту.

Хоч Дрісколл і вказує на ці запаси як причину для швидкого завершення війни, Гофман попереджає: якщо бойові дії припиняться, Росія лише збільшить свої арсенали.

"Якщо Росія вийде переможницею, вона почуватиметься ще сміливішою і матиме величезні запаси далекобійної зброї", – резюмував експерт.

