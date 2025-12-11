"Демілітаризована зона", але з підступом: у FT пояснили небезпеку мирного плану США
- Американський мирний план вимагає від України вивести війська з частини Донецької та Луганської областей, але не ставить такої вимоги для Росії.
- План передбачає створення демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана як територія Росії, що є неприйнятним для України.
Згідно з американським мирним планом, війська з демілітаризованих територій буде відводити виключно Україна. Водночас окупантам США таку вимогу не ставлять.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.
Який "підводний камінь" мирного плану США?
Відповідно до плану, Росія та США вимагають від України вивести війська з 25% Донецької області та залишків Луганської області, де тримають оборону Збройні сили. Водночас здача Донбасу означатиме, що російський режим зможе безкровно захопити "пояс фортець" – укріплені міста Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф буквально вимагав від українських переговорників прийняти нав'язуваний Вашингтоном "обмін землями". Відомо, що він слабо розуміється на дипломатії.
Здача Україною території без бою означатиме насильницьке проковтування отруйної пігулки. Більшість аналітиків в Україні очікують, що громадська реакція на територіальні поступки буде жорсткою,
– пишуть журналісти.
США, своєю чергою, намагаються задовольнити як Київ, так і Кремль. Зокрема, американський план включав пропозицію створення так званої "нейтральної, демілітаризованої буферної зони". Але створювати її планується після виведення українських військ з Донбасу.
Ця зона буде "міжнародно визнана як територія, що належить Російській Федерації", хоча там теоретично не буде російських військ. Для України такі варіанти є неприйнятними.
Путін не зупиниться... Він розглядає Україну як міст до Європи. Він думає про свою спадщину, він хоче відновити Російську імперію,
– прокоментувала виданню Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру від України.
Київ розглядає будь-яку демілітаризовану зону як шлях до замороженого конфлікту та прелюдію до нової війни, а західні експерти кажуть, що будь-яким заявам та обіцянкам Кремля не можна довіряти – хіба що Україна отримає реальні гарантії безпеки, в тому числі західні війська на своїй території.
Останні новини про мирний процес щодо України: що відомо?
Нещодавно російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що Росія передала США пропозиції щодо "колективних гарантій безпеки", вважаючи Україну повинною залишатися позаблоковою, нейтральною і без'ядерною державою.
На думку Москви, Україна повинна стати "позаблоковою, нейтральною і без'ядерною державою".
Володимир Зеленський підтвердив існування трьох документів, які стосуються мирної угоди. Перший документ рамковий, який наразі містить 20 пунктів і постійно змінюється.
Другий документ стосується гарантій безпеки для України. Наразі він обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українською та європейською сторонами. Третій документ, як повідомив Зеленський, присвячений відбудові України після завершення війни.