Один з головних пунктів у мирному плані Трампа змінили на "амністію для всіх сторін", – ЗМІ

Україна вцілому погодилася на мирний план, який запропонували США, однак один з його пунктів Київ вирішив змінити. Американська сторона обіцяє, що інші частини також будуть детально обговорюватися з Україною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Термінова зустріч у Києві, новий варіант угоди зі США: Зеленський зробив низку важливих заяв

Який пункт у мирному плані вирішили змінити?

Суттєву зміну внесли в пункт плану Дональда Трампа, що передбачав перевірку міжнародної допомоги. Американська сторона пропонувала зробити аудит отриманого від партнерів. Це, ймовірно, було потрібно, щоб виявити потенційну корупцію.

Однак після переговорів цей пункт із плану зник, натомість з'явилася частина про "повну амністію для всіх сторін за свої дії під час війни". Про це виданню повідомили високопоставлені американські чиновники.

Інші розділи плану ще будуть обговорюватися. Речниця Білого дому Керолайн Левітт раніше говорила, що в Україні дехто з посадовців уже підтримали запропонований мирний план. Наприклад, секретар РНБО Рустем Умєров схвалив "більшу частину плану" ще під час переговорів.

Що відомо про мирний план Трампа і його підтримку у світі?