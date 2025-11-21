Один с главных пунктов в мирном плане Трампа изменили на "амнистию для всех сторон", – СМИ
- Украина согласилась на мирный план Трампа, но изменила только один пункт на "полную амнистию для всех сторон".
- Другие части плана еще будут обсуждаться, а некоторые украинские чиновники, включая секретаря СНБО, уже поддержали большую часть плана.
Украина в целом согласилась на мирный план, который предложили США, однако один из его пунктов Киев решил изменить. Американская сторона обещает, что остальные части также будут детально обсуждаться с Украиной.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Какой пункт в мирном плане решили изменить?
Существенное изменение внесли в пункт плана Дональда Трампа, предусматривающий проверку международной помощи. Американская сторона предлагала сделать аудит полученного от партнеров. Это, вероятно, было нужно, чтобы выявить потенциальную коррупцию.
Однако после переговоров этот пункт из плана исчез, вместо этого появилась часть о "полной амнистии для всех сторон за свои действия во время войны". Об этом изданию сообщили высокопоставленные американские чиновники.
Другие разделы плана еще будут обсуждаться. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее говорила, что в Украине некоторые из чиновников уже поддержали предложенный мирный план. Например, секретарь СНБО Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" еще во время переговоров.
Что известно о мирном плане Трампа и его поддержке в мире?
План США по урегулированию войны в Украине состоит из 28 пунктов. Среди прочего, он якобы предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников реагировать на повторное нападение на Украину.
Ряд пунктов плана Трампа требует от Киева значительных уступок, в том числе и отказ от части территории Донбасса и уменьшение численности Вооруженных Сил.
Европейские лидеры сразу были против такого плана, называя его "капитуляцией Киева". Сейчас партнеры, вероятно, работают над собственным предложением по завершению войны, которая будет содержать альтернативные условия.