Росія відхиляє і хоче переписати мирний план з 20 пунктів, – Bloomberg

У ході переговорів США та України народився 20-пунктовий мирний план. Росія планує внести туди суттєві зміни.

Мирну пропозицію, напрацьовану американцями та українцями, Москва розглядає лише як "чернетку". Про це повідомила особа, наближена до Кремля, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що у Росії думають про останню версію мирного плану?

За словами чиновника, остання версія мирного плану не містить положень, важливих для Росії, і не дає відповідей на багато запитань.

Співрозмовник видання зауважив: хоча Росія сприймає нинішній документ як доволі типовий український план, вона вивчатиме його "з холодною головою".

Крім того, він додав, що Кремль буде домагатися внесення ключових змін в останню версію мирного плану США.

Серед головних занепокоєнь Росії – гарантії проти майбутнього розширення військового альянсу НАТО на схід та питання нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу.

План також не містить обмежень, яких домагається Кремль, щодо чисельності Збройних сил України та типів озброєння, а також не дає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні.

Росія також хоче ясності щодо зняття санкцій і долі сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході.

Нагадаємо, що Володимир Путін поки не коментував останні пропозиції щодо завершення війни в Україні.

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв, який зустрічався з американською командою у Флориді минулими вихідними, поінформував російського президента про результати, а Москва найближчим часом продовжить контакти з Вашингтоном щодо своєї позиції. Про це 24 грудня повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.