Россия отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, – Bloomberg
24 декабря, 17:27
3

Россия отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, – Bloomberg

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Россия планирует внести существенные изменения в 20-пунктовый мирный план, предложенный США и Украиной, рассматривая его только как "черновик".
  • Среди требований России – гарантии против расширения НАТО на восток, нейтральный статус Украины в ЕС, ограничения на численность Вооруженных сил Украины и снятие санкций.

В ходе переговоров США и Украины родился 20-пунктовый мирный план. Россия планирует внести туда существенные изменения.

Мирное предложение, наработанное американцами и украинцами, Москва рассматривает только как "черновик". Об этом сообщило лицо, приближенное к Кремлю, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что в России думают о последней версии мирного плана?

По словам чиновника, последняя версия мирного плана не содержит положений, важных для России, и не дает ответов на многие вопросы.

Собеседник издания отметил: хотя Россия воспринимает нынешний документ как довольно типичный украинский план, она будет изучать его "с холодной головой".

Кроме того, он добавил, что Кремль будет добиваться внесения ключевых изменений в последнюю версию мирного плана США.

Среди главных беспокойств России – гарантии против будущего расширения военного альянса НАТО на восток и вопрос нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз.

План также не содержит ограничений, которых добивается Кремль, по численности Вооруженных сил Украины и типов вооружения, а также не дает четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине.

Россия также хочет ясности относительно снятия санкций и судьбы сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе.

Напомним, что Владимир Путин пока не комментировал последние предложения по завершению войны в Украине.

Посланник Кремля Кирилл Дмитриев, который встречался с американской командой во Флориде в минувшие выходные, проинформировал российского президента о результатах, а Москва в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном относительно своей позиции. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

  • По итогам переговоров во Флориде Владимир Зеленский заявил, что между Киевом и Вашингтоном остаются разногласия по территориальным вопросам и по управлению ЗАЭС.

  • По словам президента Украины, Россия сейчас предлагает возможность отвода своих войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В то же время Москва требует, чтобы Украина вывела войска с территорий Донецкой области, которые она до сих пор контролирует. США, по словам Зеленского, считают, что эту зону следует определить как "свободную экономическую" или "демилитаризованную".

  • Зеленский заявил, что Украине позволят сохранить мирный военный контингент численностью до 800 тысяч военнослужащих численностью до 800 тысяч военнослужащих, а любое нарушение режима прекращения огня со стороны России автоматически активирует гарантии безопасности США.