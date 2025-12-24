Россия отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, – Bloomberg
- Россия планирует внести существенные изменения в 20-пунктовый мирный план, предложенный США и Украиной, рассматривая его только как "черновик".
- Среди требований России – гарантии против расширения НАТО на восток, нейтральный статус Украины в ЕС, ограничения на численность Вооруженных сил Украины и снятие санкций.
В ходе переговоров США и Украины родился 20-пунктовый мирный план. Россия планирует внести туда существенные изменения.
Мирное предложение, наработанное американцами и украинцами, Москва рассматривает только как "черновик". Об этом сообщило лицо, приближенное к Кремлю, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что в России думают о последней версии мирного плана?
По словам чиновника, последняя версия мирного плана не содержит положений, важных для России, и не дает ответов на многие вопросы.
Собеседник издания отметил: хотя Россия воспринимает нынешний документ как довольно типичный украинский план, она будет изучать его "с холодной головой".
Кроме того, он добавил, что Кремль будет добиваться внесения ключевых изменений в последнюю версию мирного плана США.
Среди главных беспокойств России – гарантии против будущего расширения военного альянса НАТО на восток и вопрос нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз.
План также не содержит ограничений, которых добивается Кремль, по численности Вооруженных сил Украины и типов вооружения, а также не дает четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине.
Россия также хочет ясности относительно снятия санкций и судьбы сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе.
Напомним, что Владимир Путин пока не комментировал последние предложения по завершению войны в Украине.
Посланник Кремля Кирилл Дмитриев, который встречался с американской командой во Флориде в минувшие выходные, проинформировал российского президента о результатах, а Москва в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном относительно своей позиции. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По итогам переговоров во Флориде Владимир Зеленский заявил, что между Киевом и Вашингтоном остаются разногласия по территориальным вопросам и по управлению ЗАЭС.
По словам президента Украины, Россия сейчас предлагает возможность отвода своих войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В то же время Москва требует, чтобы Украина вывела войска с территорий Донецкой области, которые она до сих пор контролирует. США, по словам Зеленского, считают, что эту зону следует определить как "свободную экономическую" или "демилитаризованную".
Зеленский заявил, что Украине позволят сохранить мирный военный контингент численностью до 800 тысяч военнослужащих численностью до 800 тысяч военнослужащих, а любое нарушение режима прекращения огня со стороны России автоматически активирует гарантии безопасности США.