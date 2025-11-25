Трамп прагне нажитися на мирному плані для України – ЗМІ викрили його підступний задум

Один із пунктів мирного плану США, який викликав протест у Європи, стосувався використання російських заморожених активів. Втілення плану в життя принесло б Дональду Трампу 300 мільярдів доларів.

Про це пише колумністка та старший науковий співробітник з питань геоекономіки Європейської ради з міжнародних відносин Агат Демаре, передає 24 Канал із посиланням на Foreign Policy.

Як Трамп вирішив заробити на мирному плані для України?

Загальний обсяг заморожених російських активів становить близько 300 мільярдів доларів.

У США зберігається лише 1,5% заморожених активів Росії (приблизно 5 мільярдів доларів), тоді як ЄС контролює майже три чверті.

Відповідно до мирного плану Трампа, ці 300 мільярдів доларів мали б слугувати бонусом для США за підписання угоди: американські компанії отримають 100 мільярдів доларів на відновлення України, а уряд США – 50 відсотків прибутку від проекту.

Решта активів – приблизно 200 мільярдів – підуть в окремий американсько-російський інвестиційний фонд, який реалізовуватиме спільні проєкти. Європейські платники податків мають додатково профінансувати 100 мільярдів на відбудову України.

Зверніть увагу! Україна потребує цих коштів для інвестицій і покриття дефіциту бюджету, який МВФ оцінює у 65 мільярдів доларів у 2026 – 2027 роках без урахування військових витрат. З урахуванням оборонних витрат дефіцит може досягти 155 мільярдів доларів.

План Трампа фактично дозволяє Вашингтону отримати права на європейські активи, що викликає сумніви у життєздатності угоди. США можуть тиснути на ЄС, як це вже робилося раніше (приклад SWIFT 2012 року), щоб забезпечити вивільнення коштів.

Для України фінансові умови цього плану катастрофічні: поглинання США заморожених активів відріже ключове джерело – репараційний кредит ЄС.

Якщо угода не принесе миру і не гарантує безпеку, Києву буде важко фінансувати оборону. Крім того, нова позика МВФ малоймовірна без підтримки США, а кредитний фонд МВФ надає позики лише тим країнам, які можуть погасити борг.

Успіх плану Трампа залежить від швидкості дій ЄС у конфіскації активів. Якщо блок оперативно надасть репараційний кредит, ключовий пункт угоди для США втрачає сенс, а інтерес Трампа до угоди може суттєво знизитися.

Довідка: Репераційний кредит – кредит, який ЄС планує надати Україні для відновлення після війни. Джерелом коштів мають стати заморожені активи Росії, тобто гроші та ресурси, які зараз перебувають у європейських банках. Загальна сума планованої позики – 163 мільярдів доларів. Остаточне рішення ЄС щодо репараційної позики очікують лише на грудневому саміті, 18 грудня.

