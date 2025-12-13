Європа вбачає у мирному плані Трампа російського "троянського коня", – Bloomberg

Європейські посадовці дедалі частіше висловлюють занепокоєння тим, що Росія може скористатися потенційною мирною угодою щодо України. Вона може стати можливістю для підготовки нового вторгнення на схід країни.

Як зазначають джерела, обізнані з перебігом переговорів, ключовою проблемою є американська пропозиція щодо створення демілітаризованої зони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що непокоїть Європу у мирному плані США?

У Європі побоюються, що запропонований формат миру дозволить Кремлю приховано розгорнути сили в спірному регіоні, а згодом застосувати гібридні методи – зокрема операції "під чужим прапором" – для підриву безпекових гарантій США та створення приводу для нового наступу.

Майже через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення питання контролю над територіями залишається центральним у складних переговорах між Вашингтоном, Києвом і Москвою. Росія наполягає на виведенні українських військ з Донецької та Луганської областей, зокрема з районів, які не перебувають під її контролем. Україна відкидає будь-які територіальні поступки.

Параметри можливих домовленостей продовжують змінюватися. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США обговорювали ідею створення на Донбасі "вільної економічної зони" зі спеціальним режимом управління, тоді як Росія просуває концепцію демілітаризованої зони. Також Зеленський нещодавно допустив можливість проведення референдуму щодо варіантів територіального врегулювання.

За сценарієм, який влаштовує Москву, територія України може скоротитися приблизно на 20%. Крим, а також Донецька й Луганська області пропонується визнати де-факто російськими. Лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях планують зафіксувати, при цьому Росія й надалі претендуватиме на повний контроль над цими регіонами.

Європейські чиновники застерігають, що будь-яке виведення українських сил із територій, контрольованих Києвом, може бути використане Росією для подальшої ескалації. Тому головною метою Європи в найближчі дні та тижні є забезпечення того, щоб будь-яка мирна угода не містила російського троянського коня.

Білий дім не надав оперативного коментаря щодо цих занепокоєнь.

За словами джерел, залишається відкритим питання, чи Росія й надалі блокуватиме будь-які домовленості, чи тактично підтримає зусилля США з досягнення угоди в найближчі тижні.

Окремим ризиком є можливе втручання Москви в референдуми або вибори, які можуть відбутися після мирного врегулювання, зазначають співрозмовники.

Як Європа намагається не допустити "поганого мирного плану"?

У понеділок Володимир Зеленський має відвідати Берлін для зустрічей із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами, зокрема прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За словами людей, знайомих з цим питанням, перед зустріччю радники з національної безпеки з України, Європи та США, як очікується, проведуть переговори щодо проєктів планів.

Колишній радник з національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс заявив, що занепокоєння Європи щодо демілітаризованої зони є виправданими. За його словами, після зниження уваги США Росія може спровокувати інциденти — наприклад, під приводом "захисту російськомовних" – для нового вторгнення.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте цього тижня також застеріг, що загроза з боку Росії виходить за межі України. Виступаючи в Берліні, він заявив, що у разі бездіяльності Москва може спрямувати агресію проти решти Європи.

Ми – наступна ціль Росії. І ми вже в небезпеці. Ми повинні бути готові до масштабів війни, які пережили наші діди та прадіди,

– сказав Рютте в Берліні.

Статус демілітаризованої зони та механізм її контролю залишаються невизначеними. За словами союзників України, американська сторона обговорювала як спеціальну адміністрацію для регіону, так і можливість де-факто визнання Криму, Донецька та Луганська російськими.

Запорізьку й Херсонську області, які частково перебувають під окупацією, пропонується "заморозити" вздовж нинішньої лінії зіткнення.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков публічно підтримав ідею демілітаризованої зони, допустивши, що замість російських військ там можуть бути розміщені підрозділи національної гвардії або поліції. У Європі таку пропозицію називають неприйнятною, зокрема для України.

Київ, зі свого боку, наполягає на відмові від територіальних поступок і вимагає чітких та дієвих гарантій безпеки, подібних до механізму колективної оборони НАТО, відомим під статтею 5. Президент Зеленський заявив, що ключовим для Києва залишається розуміння того, на що готові західні партнери.

Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочемо отримати відповідь. Якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери?

– сказав Зеленський Bloomberg News у понеділок.

