Україна виступає проти багатьох пунктів "мирного плану Трампа", – Axios

Новий план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає, що Росія отримає частину територій України, які вона зараз не контролює, в обмін на гарантії безпеки від США для України та Європи. Наразі Київ виступає проти багатьох пунктів цього плану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Що передбачає новий "мирний план"?

Для України та її союзників новий план виглядав би як значна поступка Росії.

За словами одного з американських чиновників, у Білому домі вважають, що Україна й так може втратити ці території, якщо війна триватиме, "тому їй вигідніше укласти угоду вже зараз".

Згідно з планом, США та інші країни визнають Крим і Донбас російською територією, але Україну до такого кроку не змушують. Український чиновник розповів, що план також містить обмеження чисельності ЗСУ та їх далекобійного озброєння в обмін на гарантії безпеки від США.

Співрозмовник видання підтвердив, що план передбачає територіальні поступки на Донбасі. Водночас не зрозуміло, що саме входитиме в ці гарантії, окрім обіцянки захисту від майбутньої російської агресії.

За словами двох джерел, у розробці плану й посередництві беруть участь Катар і Туреччина.

Повідомляється, що Володимир Зеленський надав секретарю РНБО Рустему Умєрову повноваження на проведення перемовин щодо плану зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом, і багато його зауважень були включені до тексту документа.

Українська сторона підтвердила, що Зеленський направив Умєрова, щоб ознайомитися з планом США, але це було усне обговорення без письмового документа. Чиновник також заперечив, що Україна погодилася з умовами, і наголосив – Київ виступає проти багатьох пунктів.

Натомість Україна готувала альтернативний план разом з європейськими партнерами. За словами джерел видання, цей варіант Росія точно не прийме.

Що відбувалося в Туреччині?