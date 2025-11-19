Україна виступає проти багатьох пунктів "мирного плану Трампа", – Axios
- План Трампа передбачає визнання Криму і Донбасу російською територією в обмін на гарантії безпеки від США для України та Європи.
- Україна готує альтернативний план разом з європейськими партнерами, який, за словами джерел, Росія навряд чи прийме.
Новий план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає, що Росія отримає частину територій України, які вона зараз не контролює, в обмін на гарантії безпеки від США для України та Європи. Наразі Київ виступає проти багатьох пунктів цього плану.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Що передбачає новий "мирний план"?
Для України та її союзників новий план виглядав би як значна поступка Росії.
За словами одного з американських чиновників, у Білому домі вважають, що Україна й так може втратити ці території, якщо війна триватиме, "тому їй вигідніше укласти угоду вже зараз".
Згідно з планом, США та інші країни визнають Крим і Донбас російською територією, але Україну до такого кроку не змушують. Український чиновник розповів, що план також містить обмеження чисельності ЗСУ та їх далекобійного озброєння в обмін на гарантії безпеки від США.
Співрозмовник видання підтвердив, що план передбачає територіальні поступки на Донбасі. Водночас не зрозуміло, що саме входитиме в ці гарантії, окрім обіцянки захисту від майбутньої російської агресії.
За словами двох джерел, у розробці плану й посередництві беруть участь Катар і Туреччина.
Повідомляється, що Володимир Зеленський надав секретарю РНБО Рустему Умєрову повноваження на проведення перемовин щодо плану зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом, і багато його зауважень були включені до тексту документа.
Українська сторона підтвердила, що Зеленський направив Умєрова, щоб ознайомитися з планом США, але це було усне обговорення без письмового документа. Чиновник також заперечив, що Україна погодилася з умовами, і наголосив – Київ виступає проти багатьох пунктів.
Натомість Україна готувала альтернативний план разом з європейськими партнерами. За словами джерел видання, цей варіант Росія точно не прийме.
Що відбувалося в Туреччині?
У середу, 19 листопада, Володимир Зеленський провів зустріч з Ердоганом. Президент України описав її як продуктивну та змістовну.
Сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю, спільні виробничі проєкти та координацію дій для посилення захисту України. Порушили й дипломатичні питання, наголошуючи на необхідності досягнення справедливого миру та гарантій безпеки.
Під час візиту до Туреччини Володимир Зеленський також планував зустрітися зі Стівом Віткоффом, однак згодом американський спецпосланець відмовився.