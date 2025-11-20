Сенатор Грем здивовано відреагував на мирний план Трампа

Днями західні ЗМІ написали про те, що адміністрація Дональда Трампа підготувала новий мирний план щодо врегулювання війни в Україні. Він складається з 28 пунктів і вимагає від Києва значних поступок.

Сенатор від республіканців Ліндсі Грем прокоментував 28-пунктовий "мирний план" президента США. Він зізнався, що нічого не знає про цей план, і лише читав про нього у ЗМІ, передає 24 Канал.

Що сказав Грем про новий план Трампа?

Щодо існування 28-пунктового плану завершення російсько-української війни – я не маю жодної інформації про цей план і лише читав медіарепортажі про цю пропозицію,

– написав сенатор.

Він висловив упевненість, що війна має завершитися шляхом переговорів із гідним і справедливим результатом, який би запобіг повторному вторгненню Росії та стримував інші країни від агресивних дій.

На думку Грема, досягти такого результату можна лише через переговори за участю обох сторін – особливо України, жертви російської агресії. Також чиновник вважає, що учасниками мирних перемовин мають бути європейські союзники США.

До слова, в Офісі президента розповіли, що Володимир Зеленський отримав від США проєкт мирного плану, який може активізувати дипломатію. Уже найближчими днями президент України обговорить дипломатичні можливості з американським колегою.

Що відомо про новий мирний план від США?

За даними видання Axios, мирна пропозиція Трампа охоплює наступні пункти:

Росія отримує усю Донецьку та Луганську області;

Лінія фронту в Запорізькій і Херсонській областях заморожується;

Сполучені Штати та інші країни визнають Крим і Донбас територією Росії.

Україна мусить скоротити армію удвічі;

Україна має відмовитися від ключових категорій озброєння, включно з далекобійною зброєю, а також розгортання іноземних військ;

Україна має визнати російську мову офіційною державною та повернути легальний статус УПЦ МП;

В обмін на це Росія нібито обіцяє не нападати знову на Україну, а також подумає, щоб сплачувати оренду за окупацію Донбасу.

Відомо, що цей мирний план – дітище спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

Він розробляв документ без участі України, ЄС та Великої Британії.

Цей мирний план мав бути представлений Володимиру Зеленському як "незмінний факт" на зустрічі в Анкарі 19 листопада.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що вимоги нового плану подібні до вимог Росії у Стамбулі, коли окупанти стояли під Києвом.

За даними Reuters, європейські країни не підтримали мирний план США для України, вважаючи його капітуляцією для Києва.