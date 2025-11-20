Сенатор Грэм удивленно отреагировал на мирный план Трампа

На днях западные СМИ написали о том, что администрация Дональда Трампа подготовила новый мирный план по урегулированию войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов и требует от Киева значительных уступок.

Сенатор от республиканцев Линдси Грэм прокомментировал 28-пунктовый "мирный план" президента США. Он признался, что ничего не знает об этом плане, и только читал о нем в СМИ, передает 24 Канал.

Что сказал Грэм о новом плане Трампа?

О существовании 28-пунктового плана завершения российско-украинской войны – я не имею никакой информации об этом плане и только читал медиарепортажи об этом предложении,

– написал сенатор.

Он выразил уверенность, что война должна завершиться путем переговоров с достойным и справедливым результатом, который бы предотвратил повторное вторжение России и сдерживал другие страны от агрессивных действий.

По мнению Грэма, достичь такого результата можно только через переговоры с участием обеих сторон – особенно Украины, жертвы российской агрессии. Также чиновник считает, что участниками мирных переговоров должны быть европейские союзники США.

К слову, в Офисе президента рассказали, что Владимир Зеленский получил от США проект мирного плана, который может активизировать дипломатию. Уже в ближайшие дни президент Украины обсудит дипломатические возможности с американским коллегой.

Что известно о новом мирном плане от США?

По данным издания Axios, мирное предложение Трампа охватывает следующие пункты:

Россия получает всю Донецкую и Луганскую области;

Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается;

Соединенные Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс территорией России.

Украина должна сократить армию вдвое;

Украина должна отказаться от ключевых категорий вооружения, включая дальнобойное оружие, а также развертывания иностранных войск;

Украина должна признать русский язык официальным государственным и вернуть легальный статус УПЦ МП;

В обмен на это Россия якобы обещает не нападать снова на Украину, а также подумает, чтобы платить аренду за оккупацию Донбасса.

Известно, что этот мирный план – детище спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Он разрабатывал документ без участия Украины, ЕС и Великобритании.

Этот мирный план должен был быть представлен Владимиру Зеленскому как "неизменный факт" на встрече в Анкаре 19 ноября.

В Институте изучения войны обратили внимание, что требования нового плана подобны требованиям России в Стамбуле, когда оккупанты стояли под Киевом.

По данным Reuters, европейские страны не поддержали мирный план США для Украины, считая его капитуляцией для Киева.