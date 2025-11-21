Москві поки не повідомили про згоду Києва на план Трампа
- Москва поки не отримувала інформації про згоду Києва на мирний план Трампа, і переговори не починалися.
- Політолог Ігор Рейтерович припустив, що план Трампа нагадує старі ідеї 2022 року і може бути використаний на тлі корупційних скандалів.
Москва поки не отримувала інформації про згоду Києва на мирний план Трампа. Мова про початок переговорів поки не йде.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає 24 Канал з посиланням на пропагандистські РИА Новости.
Як у Москві коментують мирний план?
У Кремлі заявили, що не отримували інформації про згоду Києва на переговори по мирному плану Трампа.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що озвучені пункти підозріло нагадують старі "стамбульські" ідеї 2022 року. Він припустив, що цей план можуть використовувати в своїх інтересах і пояснив, чому час для його запуску обрали дуже вдалий на тлі корупційних скандалів.
Як зеленський коментував мирний план Трампа?
Володимир Зеленський обговорив з американською делегацією мирний план Трампа. Він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.
Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.