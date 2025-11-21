Москве пока не сообщили о согласии Киева на план Трампа
- Москва пока не получала информации о согласии Киева на мирный план Трампа, и переговоры не начинались.
- Политолог Игорь Рейтерович предположил, что план Трампа напоминает старые идеи 2022 года и может быть использован на фоне коррупционных скандалов.
Москва пока не получала информации о согласии Киева на мирный план Трампа. Речь о начале переговоров пока не идет.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские РИА Новости.
Как в Москве комментируют мирный план?
В Кремле заявили, что не получали информации о согласии Киева на переговоры по мирному плану Трампа.
Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что озвученные пункты подозрительно напоминают старые "стамбульские" идеи 2022 года. Он предположил, что этот план могут использовать в своих интересах и объяснил, почему время для его запуска выбрали очень удачное на фоне коррупционных скандалов.
Как Зеленский комментировал мирный план Трампа?
Владимир Зеленский обсудил с американской делегацией мирный план Трампа. Он объяснил американской делегации моменты, которые являются принципиальными для Украины. Как результат – стороны договорились вместе работать над мирными предложениями.
Также он сообщил, что в ближайшие дни планирует провести разговор с Дональдом Трампом.