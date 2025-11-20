"Втішний приз для України": у The Telegraph вказали на недоліки "мирного плану Трампа"

Сполучені Штати оголосили про створення плану мирного врегулювання війни, який має покласти край бойовим діям в Україні. Згідно з цією ініціативою, Київ має піти на значні поступки.

Втім, як зазначає оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс, головне питання полягає в тому, наскільки реалістичним є цей механізм і чи витримає він зіткнення з реальністю. Подробиці мирних ініціатив США підстави для сумнівів щодо їхнього втілення розповідає 24 Канал.

Актуально Обидві сторони мають піти на "необхідні поступки", – держсекретар США про "мирний план Трампа"

Який недолік є у "мирному плані Трампа"?

За даними ЗМІ, план передбачає виведення українських військ із всього Донбасу та скорочення чисельності й боєздатності ЗСУ. Росія, зі свого боку також має зробити певні поступки.

За пропозицією Трампа, її війська мають повернути частину захоплених територій у Запорізькій та Херсонській областях. Україні, в обмін на обмеження свого військового потенціалу, можуть запропонувати гарантії безпеки зі сторони США.

Аналітик Деніел ДеПетріс пояснює, що мета таких гарантій полягає в пом'якшенні заперечень України щодо інших пунктів плану та стримуванні Росії від відновлення бойових дій у зручний для неї час.

Водночас з українського боку очікувані поступки є політично чутливими й безпосередньо зачіпають так звані "червоні лінії".

Американці можуть вважати, що втрата Покровська Україною – це лише питання часу. Але українці сприймуть таку оцінку як небезпечну, поразницьку і зневажливу щодо жертв своєї армії. Якщо реакція настільки гостра щодо Покровська, уявіть, як вони поставляться до втрати всього Донбасу,

– зазначає ДеПетріс.

Що можуть передбачати гарантії безпеки від США?

Пропозиція Трампа надати Україні гарантії безпеки США як своєрідний "втішний приз" також викликає питання. По-перше, це суперечить базовій концепції Трампа про відмову від зобов'язань із безпеки, які не повинні лягати на плечі американських військових, і фактично конфліктує з принципом "Америка понад усе".

По-друге, підкреслює аналітик, включення України під американську "парасольку безпеки" мало б ті самі наслідки, що і пропозиція Києву вступити до НАТО – рішення, якого адміністрації США уникали протягом двох десятиліть, оскільки воно нібито неминуче розлютило б Москву та вимагало б одностайного рішення всередині альянсу.

ДеПетріс стверджує, що деякі країни НАТО можуть навіть виступити проти американських гарантій для України, побоюючись, що Трамп і його наступники вимагатимуть їхньої допомоги у разі нового загострення конфлікту. Росія, зі свого боку, найімовірніше, розглядатиме ці гарантії як символічні й малозначущі.

Ключове питання залишається відкритим: чи будуть гарантії США ефективними й чи зможе Вашингтон реально їх забезпечити.

Адміністрації Байдена і Трампа мали різні підходи щодо багатьох питань, але обидві дотримувалися принципу, що не варто втручатися у звичайний конфлікт із найбільшою ядерною державою світу лише заради захисту України,

– підкреслює ексголова ЦРУ Девід Петреус.

