"Втішний приз для України": у The Telegraph вказали на недоліки "мирного плану Трампа"
- Мирний план Трампа вимагає значних поступок з боку України, зокрема стосовно територіального питання.
- Запропоновані гарантії безпеки США суперечать концепції Трампа про уникнення міжнародних зобов'язань і можуть викликати заперечення серед країн НАТО.
Сполучені Штати оголосили про створення плану мирного врегулювання війни, який має покласти край бойовим діям в Україні. Згідно з цією ініціативою, Київ має піти на значні поступки.
Втім, як зазначає оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс, головне питання полягає в тому, наскільки реалістичним є цей механізм і чи витримає він зіткнення з реальністю. Подробиці мирних ініціатив США підстави для сумнівів щодо їхнього втілення розповідає 24 Канал.
Актуально Обидві сторони мають піти на "необхідні поступки", – держсекретар США про "мирний план Трампа"
Який недолік є у "мирному плані Трампа"?
За даними ЗМІ, план передбачає виведення українських військ із всього Донбасу та скорочення чисельності й боєздатності ЗСУ. Росія, зі свого боку також має зробити певні поступки.
За пропозицією Трампа, її війська мають повернути частину захоплених територій у Запорізькій та Херсонській областях. Україні, в обмін на обмеження свого військового потенціалу, можуть запропонувати гарантії безпеки зі сторони США.
Аналітик Деніел ДеПетріс пояснює, що мета таких гарантій полягає в пом'якшенні заперечень України щодо інших пунктів плану та стримуванні Росії від відновлення бойових дій у зручний для неї час.
Водночас з українського боку очікувані поступки є політично чутливими й безпосередньо зачіпають так звані "червоні лінії".
Американці можуть вважати, що втрата Покровська Україною – це лише питання часу. Але українці сприймуть таку оцінку як небезпечну, поразницьку і зневажливу щодо жертв своєї армії. Якщо реакція настільки гостра щодо Покровська, уявіть, як вони поставляться до втрати всього Донбасу,
– зазначає ДеПетріс.
Що можуть передбачати гарантії безпеки від США?
Пропозиція Трампа надати Україні гарантії безпеки США як своєрідний "втішний приз" також викликає питання. По-перше, це суперечить базовій концепції Трампа про відмову від зобов'язань із безпеки, які не повинні лягати на плечі американських військових, і фактично конфліктує з принципом "Америка понад усе".
По-друге, підкреслює аналітик, включення України під американську "парасольку безпеки" мало б ті самі наслідки, що і пропозиція Києву вступити до НАТО – рішення, якого адміністрації США уникали протягом двох десятиліть, оскільки воно нібито неминуче розлютило б Москву та вимагало б одностайного рішення всередині альянсу.
ДеПетріс стверджує, що деякі країни НАТО можуть навіть виступити проти американських гарантій для України, побоюючись, що Трамп і його наступники вимагатимуть їхньої допомоги у разі нового загострення конфлікту. Росія, зі свого боку, найімовірніше, розглядатиме ці гарантії як символічні й малозначущі.
Ключове питання залишається відкритим: чи будуть гарантії США ефективними й чи зможе Вашингтон реально їх забезпечити.
Адміністрації Байдена і Трампа мали різні підходи щодо багатьох питань, але обидві дотримувалися принципу, що не варто втручатися у звичайний конфлікт із найбільшою ядерною державою світу лише заради захисту України,
– підкреслює ексголова ЦРУ Девід Петреус.
Як Україна відреагувала на пропозиції США?
Президент Володимир Зеленський направив секретаря РНБО Рустема Умєрова для ознайомлення з американським планом, проте зустріч мала усний характер і не супроводжувалася передачею письмового документа. Чиновник запевнив, що Україна не погоджувалася з його умовами та виступає проти низки положень.
Паралельно Київ спільно з європейськими партнерами розробляє власний альтернативний план.
Водночас Зеленський підкреслив, що Україна відкрито ставиться до ініціатив і дипломатичних пропозицій Дональда Трампа і готова розглянути будь-які його ідеї щодо завершення війни.