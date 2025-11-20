"Утешительный приз для Украины": в The Telegraph указали на недостатки "мирного плана Трампа"
- Мирный план Трампа требует значительных уступок со стороны Украины, в частности по территориальному вопросу.
- Предложенные гарантии безопасности США противоречат концепции Трампа об избежании международных обязательств и могут вызвать возражения среди стран НАТО.
Соединенные Штаты объявили о создании плана мирного урегулирования войны, который должен положить конец боевым действиям в Украине. Согласно этой инициативе, Киев должен пойти на значительные уступки.
Впрочем, как отмечает обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис, главный вопрос заключается в том, насколько реалистичен этот механизм и выдержит ли он столкновение с реальностью. Подробности мирных инициатив США основания для сомнений относительно их воплощения рассказывает 24 Канал.
Актуально Обе стороны должны пойти на "необходимые уступки", – госсекретарь США о "мирном плане Трампа"
Какой недостаток есть в "мирном плане Трампа"?
По данным СМИ, план предусматривает вывод украинских войск со всего Донбасса и сокращение численности и боеспособности ВСУ. Россия, со своей стороны также должна сделать определенные уступки.
По предложению Трампа, ее войска должны вернуть часть захваченных территорий в Запорожской и Херсонской областях. Украине, в обмен на ограничение своего военного потенциала, могут предложить гарантии безопасности со стороны США.
Аналитик Дэниел ДеПетрис объясняет, что цель таких гарантий заключается в смягчении возражений Украины относительно других пунктов плана и сдерживании России от возобновления боевых действий в удобное для нее время.
В то же время с украинской стороны ожидаемые уступки являются политически чувствительными и непосредственно затрагивают так называемые "красные линии".
Американцы могут считать, что потеря Покровска Украиной – это лишь вопрос времени. Но украинцы воспримут такую оценку как опасную, пораженческую и пренебрежительную по отношению к жертвам своей армии. Если реакция настолько острая по Покровску, представьте, как они отнесутся к потере всего Донбасса,
– отмечает ДеПетрис.
Что могут предусматривать гарантии безопасности от США?
Предложение Трампа предоставить Украине гарантии безопасности США как своеобразный "утешительный приз" также вызывает вопросы. Во-первых, это противоречит базовой концепции Трампа об отказе от обязательств по безопасности, которые не должны ложиться на плечи американских военных, и фактически конфликтует с принципом "Америка превыше всего".
Во-вторых, подчеркивает аналитик, включение Украины под американский "зонтик безопасности" имело бы те же последствия, что и предложение Киеву вступить в НАТО – решение, которого администрации США избегали в течение двух десятилетий, поскольку оно якобы неизбежно разозлило бы Москву и требовало бы единогласного решения внутри альянса.
ДеПетрис утверждает, что некоторые страны НАТО могут даже выступить против американских гарантий для Украины, опасаясь, что Трамп и его преемники потребуют их помощи в случае нового обострения конфликта. Россия, со своей стороны, скорее всего, будет рассматривать эти гарантии как символические и малозначимые.
Ключевой вопрос остается открытым: будут ли гарантии США эффективными и сможет ли Вашингтон реально их обеспечить.
Администрации Байдена и Трампа имели разные подходы по многим вопросам, но обе придерживались принципа, что не стоит вмешиваться в обычный конфликт с крупнейшей ядерной державой мира только ради защиты Украины,
– подчеркивает экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.
Как Украина отреагировала на предложения США?
Президент Владимир Зеленский направил секретаря СНБО Рустема Умерова для ознакомления с американским планом, однако встреча носила устный характер и не сопровождалась передачей письменного документа. Чиновник заверил, что Украина не соглашалась с его условиями и выступает против ряда положений.
Параллельно Киев совместно с европейскими партнерами разрабатывает собственный альтернативный план.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина открыто относится к инициативам и дипломатическим предложениям Дональда Трампа и готова рассмотреть любые его идеи по завершению войны.