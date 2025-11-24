Ризик дуже великий: WP пояснив, чим загрожує відмова Києва від мирного плана США

Дональд Трамп вимагає від України якомога швидше погодитися із мирним планом. Інакше Києву доведеться зіткнутися з неприємними наслідками.

Дональд Трамп очікує відповідь від Володимира Зеленського на День подяки, 27 листопада. На вихідних журналісти поцікавилися у президента США, що буде, якщо український лідер відкине американський мирний план, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

Як США покарають Україну за відмову від мирного плану?

Політик іронічно заявив, що "Зеленський може продовжувати битися далі усією своєю маленькою силою". У такий спосіб він натякнув, що Київ позбудеться американської допомоги.

Втім, за словами джерела, знайомого з перебігом переговорів, приватно адміністрація Трампа не вважає свій план незмінним. Україні чітко дали зрозуміти, що є простір для переговорів.

Але також зазначили, що США очікують домовленості найближчим часом і що погроза припинити допомогу є цілком реальною.

Наразі важко сказати, чи зможе команда Трампа досягти угоди з Україною та європейськими партнерами до 27 листопада. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає такий термін нереалістичним.

Також стало відомо, що таку ж думку поділяє і держсекретар Марко Рубіо. Видання The Economist повідомило, що встановлений Трампом дедлайн на День подяки можуть продовжити ще на тиждень.