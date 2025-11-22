Нічого про нас без нас, – Туск натякнув, що здивований згадкою Польщі у "мирному плані" Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що здивований положеннями зі згадкою його країни у "мирному плані" США з 28 пунктів, у підготовці якого Варшава не брала участі. Він наголосив, що всі рішення пов'язані з Польщею будуть ухвалювати поляки.

Аналогічно має бути із питаннями, що пов'язані з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережі X.

Що сказав Туск про мирний план США?

За словами Туска, рішення, що стосуються Польщі, будуть ухвалювати поляки.

Нічого про нас без нас. Що стосується мирних зусиль, усі переговори мають залучати Україну. Нічого про Україну без України,

– написав польський прем'єр.

Перші речення його допису ймовірно пов’язані зі згадкою Польщі у плані з 28 пунктів у тому вигляді, як його злили у ЗМІ. Зокрема, це 9-й пункт про те, що у Польщі "можуть розміщуватися європейські винищувачі".

Окрім цього, Польща також згадана у проєкті додаткового документа про гарантії безпеки для України у зв'язку з її участю у "коаліції рішучих".

Туск зауважив, що мирний план США потребує доопрацювань і Москва не може нав'язувати Україні та Європі свої умови. Він поділився, що нещодавно поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським і однією з головних тем розмови став "мирний план" щодо України.

Президент Польщі Кароль Навроцький також наголосив, що будь-який план припинення війни повинен бути прийнятий передусім Україною як жертвою агресії й не винагороджувати агресора.

Саме Україна є жертвою злочинної агресії Путіна, і саме українці, за підтримки США та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах,

– написав він.

Навроцький підкреслив, що пропозиції щодо припинення війни повинні враховувати той факт, що Росія є державою, яка не виконує угоди.

За його словами, будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін. Ціною миру в жодному разі не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресора, яким є і була Росія.

