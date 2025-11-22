Ничего о нас без нас, – Туск намекнул, что удивлен упоминанием Польши в "мирном плане" Трампа
- Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил удивление относительно упоминания Польши в мирном плане США на 28 пунктов.
- Туск подчеркнул, что все решения, касающиеся Польши, будут принимать сами поляки.
Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что удивлен положениями с упоминанием его страны в "мирном плане" США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не участвовала. Он подчеркнул, что все решения, связанные с Польшей, будут принимать поляки.
Аналогично должно быть с вопросами, связанными с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети X.
Смотрите также Трамп загоняет Зеленского в тупик, – AP о "мирном плане" США
Что сказал Туск о мирном плане США?
По словам Туска, решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки.
Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины,
– написал польский премьер.
Первые предложения его сообщения вероятно связаны с упоминанием Польши в плане из 28 пунктов в том виде, как его слили в СМИ. В частности, это 9-й пункт о том, что в Польше "могут размещаться европейские истребители".
Кроме этого, Польша также упомянута в проекте дополнительного документа о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее участием в "коалиции решительных".
Туск отметил, что мирный план США требует доработок и Москва не может навязывать Украине и Европе свои условия. Он поделился, что недавно поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и одной из главных тем разговора стал "мирный план" по Украине.
Президент Польши Кароль Навроцкий также подчеркнул, что любой план прекращения войны должен быть принят прежде всего Украиной как жертвой агрессии и не вознаграждать агрессора.
Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах,
– написал он.
Навроцкий подчеркнул, что предложения по прекращению войны должны учитывать тот факт, что Россия является государством, которое не выполняет соглашения.
По его словам, любые договоренности по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, которым есть и была Россия.
Мирный план для Украины: коротко о главном
Согласно плану Трампа, размер Вооруженных сил Украины ограничат до 600 тысяч военнослужащих. Россия получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории. Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается, а Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.
США настаивают, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение до 27 ноября. Однако Европейский Союз намерен изменить по меньшей мере 4 пункта из 28 в "мирном плане" Трампа для Украины.
Переговоры по "мирного плана" состоятся 23 ноября в швейцарской Женеве. Во встрече примут участие советники по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, представители США и Украины.