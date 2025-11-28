Трамп – не диктатор, – республіканець пояснив ставлення у США до "мирного плану"

Довкола мирного плану з'являється все більше розголосу та навіть скандалів. На кшталт "зливу" дружньої розмови Стіва Віткоффа з росіянами. Проте Дональд Трамп вважає прийнятним, що його спецпосланець "продає" Україну Росії та укладає угоди будь-якими способами.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу про своє ставлення до позиції американського президента щодо війни в Україні. Він припустив, чи має перспективи узгодження мирний план Трампа.

Як Трамп ставиться до мирного процесу в Україні?

Пінкус наголосив, що манера адміністрації президента проводити угоди, не може бути сприйнята позитивно народом.

Коли знищується ціла нація, етнічна група, культура, мова, то говорити про угоду, про домовленості неприпустимо,

– наголосив громадський діяч.

Пінкус запропонував уявити, що бандит вдирається у ваш дім, захоплює його частину. А хтось хоче вам допомогти і говорить: "Нехай те, що він захопив, залишиться у нього. Адже він обіцяє, що більше нічого не буде у вас забирати". Ця позиція, на його думку, є аморальною та суперечить американським національним інтересам. Тому потрібно дослухатися до голосу Конгресу.

Варто знати. Після "зливу" розмов Віткоффа, конгресмени виступили з різкими заявами проти нього. Член Палати представників США Дон Бейкон заявив, що Віткоффу не можна довіряти і треба звільнити, адже він повністю підтримує росіян. А член Палати представників, демократ Тед Льє назвав спецпосланця Трампа "справжнім зрадником".

"Це жахлива реакція. Говорити про якусь угоду. Це що – базар? Ти проходиш повз двох, що сперечаються, і хочеш допомогти їм розійтись з миром? Це не притаманна великій Америці поведінка", – підкреслив він.

Президент Республіканського клубу Рональда Рейгана вважає, що ніхто не може вирішувати долю народів, що виборюють свою свободу.

Тому не потрібно зневірюватись. Трамп – не диктатор, йому не дозволять вирішувати долю країни. Річ не у кількості пунктів мирного плану, які будуть ухвалені, а у якості. Першим у цьому мирному плані мав бути пункт про припинення вогню,

– відзначив Борис Пінкус.

Ще один обов'язковий пункт плану, за словами громадського діяча, – про те, що Україна може і повинна мати кордони 1991 року, що визнані світовою спільнотою. Тому найжахливіший прецедент сьогодні полягає у тому, що дозволяється, застосовуючи силу, завойовувати чужі території, а потім домовлятися щодо них.

Він додав, що цей прецедент розповсюджує саме Трамп, і американський народ ніколи цього не прийме.

