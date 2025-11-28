Трамп – не диктатор, –республиканец объяснил отношение в США к "мирному плану"

Вокруг мирного плана появляется все больше огласки и даже скандалов. Вроде "слива" дружеского разговора Стива Уиткоффа с россиянами. Однако Дональд Трамп считает приемлемым, что его спецпосланник "продает" Украину России и заключает сделки любыми способами.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу о своем отношении к позиции американского президента относительно войны в Украине. Он предположил, имеет ли перспективы согласования мирный план Трампа.

К теме Принуждение Украины к капитуляции: как Уиткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Как Трамп относится к мирному процессу в Украине?

Пинкус отметил, что манера администрации президента проводить сделки, не может быть воспринята положительно народом.

Когда уничтожается целая нация, этническая группа, культура, язык, то говорить о соглашении, о договоренностях недопустимо,

– подчеркнул общественный деятель.

Пинкус предложил представить, что бандит врывается в ваш дом, захватывает его часть. А кто-то хочет вам помочь и говорит: "Пусть то, что он захватил, останется у него. Ведь он обещает, что больше ничего не будет у вас забирать". Эта позиция, по его мнению, является аморальной и противоречит американским национальным интересам. Поэтому нужно прислушиваться к голосу Конгресса.

Стоит знать. После "слива" разговоров Уиткоффа, конгрессмены выступили с резкими заявлениями против него. Член Палаты представителей США Дон Бейкон заявил, что Уиткоффу нельзя доверять и надо уволить, ведь он полностью поддерживает россиян. А член Палаты представителей, демократ Тед Лье назвал спецпосланника Трампа "настоящим предателем".

"Это ужасная реакция. Говорить о каком-то соглашении. Это что – базар? Ты проходишь мимо двух, спорящих, и хочешь помочь им разойтись с миром? Это не присущее великой Америке поведение", – подчеркнул он.

Президент Республиканского клуба Рональда Рейгана считает, что никто не может решать судьбу народов, борющихся за свою свободу.

Поэтому не нужно отчаиваться. Трамп – не диктатор, ему не позволят решать судьбу страны. Дело не в количестве пунктов мирного плана, которые будут приняты, а в качестве. Первым в этом мирном плане должен был быть пункт о прекращении огня,

– отметил Борис Пинкус.

Еще один обязательный пункт плана, по словам общественного деятеля, – о том, что Украина может и должна иметь границы 1991 года, признанные мировым сообществом. Поэтому самый ужасный прецедент сегодня заключается в том, что разрешается, применяя силу, завоевывать чужие территории, а потом договариваться по ним.

Он добавил, что этот прецедент распространяет именно Трамп, и американский народ никогда этого не примет.

Как происходит обсуждение мирного плана Трампа?