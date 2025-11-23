План не ухвалять до 27 листопада: Мерц вважає дедлайн Трампа нереалістичним

Дивіться також Команда Трампа шукає важелі: як вони можуть спрямувати тиск на Путіна

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian .

Трамп вимагає підписання угоди 27 листопада – саме тоді, коли у США святкуватимуть День подяки. На думку Фрідріха Мерца, до підписання мирного плану все ще дуже і дуже далеко.

Це не означає, що її повністю неможливо досягти. Але я скептично ставлюся до того, що такий результат можливий, враховуючи нинішні розбіжності,

– зазначив канцлер.

