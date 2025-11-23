План не ухвалять до 27 листопада: Мерц вважає дедлайн Трампа нереалістичним
- Президент США Дональд Трамп встановив дедлайн для погодження мирного плану до 27 листопада.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає цей термін нереалістичним.
Президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для погодження мирного плану до 27 листопада. Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що навряд чи його встигнуть підписати до дедлайну.
Що сказав Мерц про мирний план США?
Трамп вимагає підписання угоди 27 листопада – саме тоді, коли у США святкуватимуть День подяки. На думку Фрідріха Мерца, до підписання мирного плану все ще дуже і дуже далеко.
Це не означає, що її повністю неможливо досягти. Але я скептично ставлюся до того, що такий результат можливий, враховуючи нинішні розбіжності,
– зазначив канцлер.
Мирний план Трампа: що варто знати?
"Мирний план" Трампа, опублікований Politico, містить 28 пунктів, включаючи обмеження чисельності Збройних Сил України та заборону на вступ до НАТО. Раніше українські та європейські посадовці розкритикували його, зазначивши, що він вигідний лише Москві.
За даними ЗМІ, Дональд Трамп дізнався про мирний план США щодо війни в Україні лише в останню мить. Повідомляється, що розробкою документа займалися спецпредставники США та Росії – Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв.
Однак у Женеві 23 листопада відбулися переговори щодо мирного плану. За їх підсумками держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон внесе зміни до документа.