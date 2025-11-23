План не примут до 27 ноября: Мерц считает дедлайн Трампа нереалистичным
- Президент США Дональд Трамп установил дедлайн для согласования мирного плана до 27 ноября.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц считает этот срок нереалистичным.
Президент США Дональд Трамп установил крайний срок для согласования мирного плана до 27 ноября. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вряд ли его успеют подписать до дедлайна.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Команда Трампа ищет рычаги: как они могут направить давление на Путина
Что сказал Мерц о мирном плане США?
Трамп требует подписания соглашения 27 ноября – именно тогда, когда в США будут праздновать День благодарения. По мнению Фридриха Мерца, до подписания мирного плана все еще очень и очень далеко.
Это не означает, что ее полностью невозможно достичь. Но я скептически отношусь к тому, что такой результат возможен, учитывая нынешние разногласия,
– отметил канцлер.
Мирный план Трампа: что стоит знать?
"Мирный план" Трампа, опубликованный Politico, содержит 28 пунктов, включая ограничение численности Вооруженных Сил Украины и запрет на вступление в НАТО. Ранее украинские и европейские чиновники раскритиковали его, отметив, что он выгоден только Москве.
По данным СМИ, Дональд Трамп узнал о мирном плане США по войне в Украине только в последний момент. Сообщается, что разработкой документа занимались спецпредставители США и России – Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев.
Однако в Женеве 23 ноября состоялись переговоры по мирному плану. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внесет изменения в документ.