Павел не сказав, чи надішле Чехія військовий контингент в Україну

Президент Чехії Петр Павел висловився про формування миротворчої місії в Україні. Однак, не сказав, чи відправить Чехія свої війська на територію держави.

Водночас чеський лідер заявив, що вона відкрита до обговорення цього питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Павела під час пресконференції із Зеленським.

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Що заявив Павел про миротворців

Чеський президент не сказав прямо, чи готова Чехія відправити свої війська в Україну. Проте зазначив, що вона може стати частиною миротворчої місії.

Якщо буде фінальне рішення про те, щоб створити такі сили, я вірю, що Чехія стане їхньою частиною,

– каже Павел.

Він також зазначив, що 20 березня в Лондоні відбулася зустріч керівників оборонних відомств, головною метою якої було обговорення модальностей потенційної військової присутності в Україні.

За словами Павела, Чехія готова брати участь в цих переговорах, але очікує "конкретних результатів". Президент Чехії вважає, що дуже складно визначити мандат військових контингентів до початку перемовин. На його думку, спочатку потрібно мати угоду про військову присутність, а потім обговорювати мандат місії та її структуру.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, Петр Павел відвідав Одесу та обговорив ключові питання з безпеки та відновлення України з українськими посадовцями. Зазначимо, що його візит відбувся після нічної масованої атаки "Шахедів".