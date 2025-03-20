Анкара готова сприяти розміщенню іноземного контингенту в Україні, – МЗС Туреччини

Туреччина може взяти участь в розміщенні миротворчих сил в Україні. Однак, це відбудеться лише в тому випадку, "якщо сторони погодяться створити їх для врегулювання російсько-української війни на майбутньому етапі".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час іфтару з журналістами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu.

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Що кажуть в Туреччині про миротворчі війська

Окрім заяви щодо миротворчого контингенту Фідан заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів "дуже позитивну" розмову з президентом США Дональдом Трампом.

А також наголосив на тому, що Вашингтон потрібно переконати вивести американські війська з Сирії. На його думку, таке рішення буде економічно вигідним для Сполучених Штатів.

Окрім цього, Фідан зазначив, що лібералізація візового режиму з Євросоюзом є ключовою для розв'язання візових питань. Він підкреслив, що поточна система не задовольняє чим раз більший попит Туреччини, допоки залишаються обмеження.

Додамо, що однією з країн, яка готова відправити миротворчі війська в Україну, є і Велика Британія. Нещодавно в ЗМІ повідомляли, що британські спецпризначенці приведені у режим підвищеної готовності для можливого розгортання в Україні в межах миротворчої операції на тлі переговорів про припинення вогню.