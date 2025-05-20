"Це остаточне рішення": Туск сказав, чи відправить Польща свої війська в Україну
- Польща не відправлятиме свої війська в Україну для боротьби з російською агресією.
- Країна планує охороняти свій кордон та організувати центр для передачі зброї й допомоги Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо війни в Україні. А також розповів, чи відправить його країна війська для боротьби з російською агресією.
Він підкреслив, що Польща має на меті допомогти Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVP.info.
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Що сказав Туск про відправку військ до України
За словами польського прем'єра, Польща прагне допомогти Україні, але не відправлятиме державі свої війська.
Ми не будемо вводити польські війська в Україну. Наша мета – охороняти кордон з Росією та Білоруссю й організувати центр для передачі зброї та допомоги Україні,
– пояснив Туск.
До слова, раніше про відправку військ в Україну висловився і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він заявив, що Європа ще далека від обговорення розгортання миротворчого контингенту в Україні, адже наразі зусилля зосереджені на забезпеченні припинення вогню з боку Росії.
Водночас Мерц підкреслив важливість визначення формату переговорів щодо завершення війни та гарантій безпеки для України. А також зазначив, що ЄС працює над новим пакетом санкцій для посилення тиску на Москву.