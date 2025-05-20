"Це остаточне рішення": Туск сказав, чи відправить Польща свої війська в Україну

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо війни в Україні. А також розповів, чи відправить його країна війська для боротьби з російською агресією.

Він підкреслив, що Польща має на меті допомогти Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVP.info.

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Що сказав Туск про відправку військ до України

За словами польського прем'єра, Польща прагне допомогти Україні, але не відправлятиме державі свої війська.

Ми не будемо вводити польські війська в Україну. Наша мета – охороняти кордон з Росією та Білоруссю й організувати центр для передачі зброї та допомоги Україні,

– пояснив Туск.

До слова, раніше про відправку військ в Україну висловився і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він заявив, що Європа ще далека від обговорення розгортання миротворчого контингенту в Україні, адже наразі зусилля зосереджені на забезпеченні припинення вогню з боку Росії.

Водночас Мерц підкреслив важливість визначення формату переговорів щодо завершення війни та гарантій безпеки для України. А також зазначив, що ЄС працює над новим пакетом санкцій для посилення тиску на Москву.