Бельгія готова відправити війська в Україну у складі "коаліції охочих"

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що війська Бельгії готові розміститися в Україні у межах "коаліції охочих". Це можливо одразу після припинення вогню.

Раніше заявляли, що розмістити війська в Україні готові 6 держав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Тео Франкена.

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Бельгія готова надіслати миротворців в Україну

Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні в рамках "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія. Голова оборонного відомства Бельгії зазначив, що це можливо одразу після встановлення перемир'я.

Ми готові у складі "коаліції охочих" разом з Великою Британією та Францією почати діяти на українській землі одразу після укладення перемир'я,

– сказав він.

Раніше повідомлялося, що у складі "коаліції охочих" відправити миротворців в Україну готові 6 країн: Велика Британія, Франція, Литва, Латвія та Естонія. Шосту ж країну не розголошували. Достеменно не відомо, чи йшлося тоді саме про Бельгію.