Росія не поважатиме миротворців ООН: Годжес сказав, з ким рахуватиметься Кремль

Росія не буде поважати ані миротворців ООН, ані іноземний контингент, ані спостережну місію, якщо це не будуть реальні сили стримування. Так, Кремль лише тоді дотримуватиметься умов перемир'я та режиму припинення вогню, коли проти нього негайно застосовуватимуть силу після кожного порушення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву екскомандувача армії США в Європі Бена Годжеса в ефірі телемарафону.

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Що може стримувати Росію

Коментуючи усі заяви, які лунають в Овальному кабінеті, Києві та Ер-Ріяді щодо перемир'я та припинення вогню, Годжес заявив, що це не мирні переговори, а лише перший підготовчий етап до реального припинення війни. Крім того, слід знайти сили, які змушуватимуть Росію дотримуватися перемир'я. За словами Годжеса, лише після цього буде реальне припинення вогню та перемир'я.

Так, Годжес переконаний, що без сили стримування для Росії ніяке перемир'я довго не протримається. За його словами, байдуже, як називатимуться ці сили – миротворці, іноземний контингент чи спостережною місією. За його словами, справа не у назвах чи форматах, а у тому, щоб ці сили дійсно стримували Росію.

Ми вже мали спостерігачів на Донбасі – хоробрих чоловіків та жінок у броньованих позашляховиках, але росіяни не мали до них жодної поваги. І вони так само не матимуть жодної поваги до миротворчої місії ООН. Москва реально поважатиме лише тих, хто реально матиме силу і мандат її застосувати,

– переконаний Годжес.

Генерал пояснив, що за таких умов все повинно розвиватися за наступним сценарієм: щойно росіяни порушують перемир'я, сили стримування мають негайно відповісти. Годжес переконаний, що "станеться так два чи три рази, росіяни поскаржаться, але в результаті – припинять порушувати".

До прикладу наводять натівський контингент, який Альянс направив до Боснії у 1995 році для виконання домовленостей. Це були не спостерігачі, а військові, готові до бойових дій, з чіткою структурою командування, мандатом та правилами застосування зброї.

"Не починайте обговорювати, де і скільки військових розмістити, поки не вирішите, що вони повинні виконувати й не затвердите правила застосування сили. Тільки тоді можна прийняти рішення. Мили стримування повинні бути в зоні розмежування між росіянами та українцями, хтось – у тилу. А головне – вони повинні негайно карати росіян за будь-яке порушення без необхідності дзвонити по дозвіл до Брюсселя чи Лондона", – резюмував Годжес.

Раніше Годжес розкритикував мирний план Дональда Трампа. Генерал заявив, що в України є непрограшні позиції на фронті, а тому вона не повинна погоджуватися на такі умови.