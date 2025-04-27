В ефірі телемарафону екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що "усі ці консультації, спрямовані на досягнення припинення вогню, дуже далекі від пошуків реального миру", передає 24 Канал.

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Переговори про мир ще й не починалися

Годжес підкреслив, що усі "ці розмови, що відбуваються повсюду, і в Овальному кабінеті, і в Києві, і в Ер-Ріяді, – це насправді лише перша фаза, підготовча". Друга фаза – досягнення справжнього перемир'я та примушення Росії його дотримуватися. І ось після цього настане третя фаза – справжні мирні переговори.

Те, що відбувається зараз, не є мирними переговорами. І просто абсурдно, коли у команді Трампа опускають руки у розпачі. Вони навіть не можуть змусити Росію погодитися на справжнє перемир'я,

– підсумував Бен Годжес.

Генерал-лейтенант у відставці вважає, що в України непрограшні позиції на фронті. Тому Київ не повинен погоджуватися на погану угоду, запропоновану США.