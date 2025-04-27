Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі телемарафону заявив, що у Вашингтоні мають повністю викривлене уявлення про те, що відбувається на фронті, передає 24 Канал.

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Україна не має погоджуватися на погану угоду

Генерал-лейтенант переконаний, що позиції України на фронті є достатньо сильними для того, щоб між поганою угодою, в якій вимагають віддати території, і продовженням бойових дій, поки що обрати друге.

В України точно непрограшні позиції на фронті. Чому ж тоді на вас тиснуть, щоб ви погодилися на відверто погані умови? Ви ж не вірите, що росіяни такі чесні, що вони не нападуть знову? Звісно ж, ні. Я думаю, що перші особи у Києві усе це чудово розуміють,

– сказав Годжес.

Він вважає, що на цьому етапі в України немає жодних причин "обрати цю погану угоду, яка передбачає і втрату суверенітету, і створення загрози у майбутньому, і можливість для Росії отримати те, що вона хоче".

За його словами, Росія однаково не буде дотримуватися жодних угод, якщо її не змусити.

Біжіть від будь-якої угоди, за якої Росія забиратиме українську територію, і яка твердить, що Україна ніколи не буде в НАТО,

– закликав генерал-лейтенант.