Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, додавши, що такі вимоги Кремль як раз висував декілька років тому, коли розпочав проти України повномасштабну агресію.

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Чого чекають від України?

В американському мирному плані, як зазначив Стуканов, є декілька деталей, які є неприйнятними для України та глибоко бажаними для Росії. З його слів, пропозиції, які надіслали США, передбачають, що Україна відмовиться від вступу до НАТО, тобто їй доведеться викреслити це зі своєї Конституції.

"Це означає, що не тільки США мають зобов'язати ветувати вступ України в НАТО, але й Росія зажадає, аби Альянс на найближчому саміті ухвалив рішення, що нашу державу ніколи не візьме до свого складу", – пояснив Стуканов.

Яка є загроза, якщо США визнають Крим російським?

Щодо пункту про визнання Криму російською територією, то варто згадати, що американський президент Трамп писав в соцмережах, що від українського лідера Зеленського цього ніхто не вимагає. Але, судячи з того, що транслюють медіа, США готові визнати Крим де-юре російським. Це те, чого прагне Росія.

"Ми багато разів чули, що Україна має відмовитися від військового шляху звільнення Криму, має зосередитися на дипломатичному. Парадокс у тому, що якщо США визнають півострів російським, то це означає, що як раз дипломатичному способі буде поставлена крапка", – підкреслив Стуканов.

Після того, як США визнають Крим російським, то, на думку Стуканова, можна не сумніватися, що впродовж кількох років ще декілька десятків країн (ймовірно переважно Глобального Півдня) зроблять так само. Для цього Росія буде робити їм економічні преференції. З його слів, половина країн світу визнаватиме Крим російським, інша половина – українським, для дипломатичного врегулювання вже не буде жодного простору.

Виходить, що єдиний шлях повернути Крим – готуватися до військової операції в майбутньому,

– вважає керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Якщо Росія, згідно з цим американським планом, отримає визнання Криму своїм, це, зі слів Стуканова, означає, що впродовж декількох наступних років така сама доля може чекати на ті території, які країна-агресорка збереже під своїм контролем де-факто. Мовиться про частину Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей.

Ідеї Росії та США станом на зараз є цілком неприйнятними для України. Це усвідомлюють не тільки в Києві. Відповідні заяви лунають від Каї Каллас, верховної представниці ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки, а також представників Франції та Великої Британії.

Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу підсумував, що нині важливо, щоб Україна спільно з європейськими партнерами витримала тиск з боку Сполучених Штатів і не поступалася в тих питаннях, які торкаються державних інтересів.