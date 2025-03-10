Італія сподівається, що Європі не доведеться відправляти свої війська в Україну, – Таяні

Франція та Британія розробили план перемир'я в Україні. Він передбачає відправлення туди 30 тисяч європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні вже заявила, що не відправлятиме в Україну миротворців. Глава МЗС країни Антоніо Таяні висловив сподівання, що Європі не доведеться надавати Києву свої війська, передає 24 Канал.

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Чого очікують у Римі

Так, Рим вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Тому, за словами Таяні, ідея президента Франції Макрона щодо європейських миротворців може не знадобитися.

Міністр зауважив, що союзники мають працювати над справедливим мирним договором, у якому Європа відіграватиме ключову роль, і який поважатиме позицію України.

Наші військові не підуть на фронт в Україні – ні у складі місії НАТО, ні в рамках європейської ініціативи. Інша справа — миротворча місія ООН, яка може стати силою розмежування після досягнення миру,

– заявив очільник італійського МЗС.

До слова, раніше Туск пояснив, чому Польща не відправлятиме своїх військових в Україну.