У Німеччині поки що не готові надати миротворців на територію України після припинення вогню. У Берліні нинні вважають, що це питання не на часі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю канцлера Фрідріха Мерца для ZDF. Однак Німеччина обговорює інші гарантії безпеки для України.

Що сказав Мерц про відправку німецьких військових в Україну?

Німеччина підтримує надання гарантій безпеки для України. Однак наразі не йдеться про залучення наземних військ для стримування росіян. Фрідріх Мерц зауважив, що мова про гарантії безпеки може йти лише після припинення вогню, що дозволить впровадити "багато речей".

Канцлер Німеччини також прокоментував можливість припинення вогню в Україні найближчим часом.

Я не втрачаю надії на те, що ми зможемо цього досягти. Але я також не плекаю жодних ілюзій,

– сказав Мерц.

Він додав, що досягнення миру не може бути внаслідок капітуляції України. Адже, якщо Київ здасться, то Кремль не зупиниться та захоче захопити інші держави, зокрема Польщу та Німеччину.

Варто зазначити! Раніше планувалося відправити до України до 30 000 європейських військових. Однак ця кількість насправді може бути меншою.

Раніше видання Bild з посиланням на власні джерела писало, що замість відправки військового контингенту Німеччина може надати Україні гроші на фінансування власних Збройних сил. Уряд країни загалом сумніваються, що європейські війська будуть перебувати на території України, хоча Мерц завжди говорив, що Німеччини теж буде відповідати за її безпеку.