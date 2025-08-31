В Германии пока не готовы предоставить миротворцев на территорию Украины после прекращения огня. В Берлине нынче считают, что этот вопрос не ко времени.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью канцлера Фридриха Мерца для ZDF. Однако Германия обсуждает другие гарантии безопасности для Украины.

Что сказал Мерц об отправке немецких военных в Украину?

Германия поддерживает предоставление гарантий безопасности для Украины. Однако пока речь не идет о привлечении наземных войск для сдерживания россиян. Фридрих Мерц отметил, что речь о гарантиях безопасности может идти только после прекращения огня, что позволит внедрить "много вещей".

Канцлер Германии также прокомментировал возможность прекращения огня в Украине в ближайшее время.

Я не теряю надежды на то, что мы сможем этого достичь. Но я также не питаю никаких иллюзий,

– сказал Мерц.

Он добавил, что достижение мира не может быть вследствие капитуляции Украины. Ведь, если Киев сдастся, то Кремль не остановится и захочет захватить другие государства, в частности Польшу и Германию.

Стоит отметить! Ранее планировалось отправить в Украину до 30 000 европейских военных. Однако это количество на самом деле может быть меньше.

Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники писало, что вместо отправки военного контингента Германия может предоставить Украине деньги на финансирование собственных Вооруженных сил. Правительство страны в целом сомневаются, что европейские войска будут находиться на территории Украины, хотя Мерц всегда говорил, что Германии тоже будет отвечать за ее безопасность.