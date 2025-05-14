Польща категорично проти участі своїх миротворців у місії в Україні

Міністерство оборони Польщі рішуче відкинуло ідею участі своїх військових у можливій миротворчій місії на території України. Країна виконуватиме роль забезпечення логістики для надання Україні допомоги.

Як заявив заступник міністра оборони Цезарі Томчик, країна не розглядає та не веде жодних переговорів про направлення польського контингенту на українську територію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство PAP.

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Польща не бажає відправляти миротворців в Україну

Польща не відправляє і не планує відправляти своїх солдатів в рамках можливих миротворчих сил на Україну, жодні переговори з цього приводу не ведуться,

– заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик.

Це стало реакцією на пропозицію спеціального посланця США, генерала Кіта Келлога, який запропонував задіяти війська 4 європейських держав, зокрема Польщі, у миротворчій місії в Україні.

Заступник міністра оборони підкреслив, що польська позиція щодо відправки військ в Україні в складі можливих миротворчих сил є незмінною.

"Польща має іншу мету, вона буде забезпечувати можливу миротворчу місію з території Польщі, надаючи хаб у Жешуві та логістику для забезпечення місії", – сказав він.