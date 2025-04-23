Польща не відправить війська в Україну, та забезпечить підтримку потенційній місії, – Сікорський

Найближчий союзник України, Польща, не надає свої війська, про що вже не раз заявляла. Проте підтримує Київ по-іншому.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща вже надала 45 пакетів допомоги для України вартістю в 4 мільярди євро. Він додав, що країна не розглядає можливості розміщення військової місії на території України. Про це Радослав Сікорський заявив під час виступу в Сеймі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Як Польща допомагає Україні

За даними міністра, 80% поляків, незалежно від їхніх політичних уподобань, побоюються наслідків російської війни в Україні. Сікорський зазначив, що Польща вже передала 45 пакетів допомоги і розпочинає передачу 46-го пакета.

Ми сприяли створенню командування НАТО з бойової підготовки, підтримки та допомоги Збройним Силам України зі штаб-квартирою в Жешуві. Ми самостійно підготували майже 30000 українських військових – це приблизно третина всіх, хто пройшов навчання, організоване країнами Європейського Союзу в межах місії EUMAM,

– наголосив Радослав Сікорський.

Він додав, що Польща не планує відправляти свої війська до України, однак "забезпечить підтримку потенційній місії".