США не підтримали ідею про європейських миротворців в Україні, – New York Times

Під час зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії 11 березня обговорювалося питання розміщення європейських миротворчих військ в Україні. Американська сторона не висловила підтримки цій ідеї.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на New York Times. При цьому представники США заявили, що оптимістично налаштовані щодо зустрічі та очікують "фантастичних новин для людства".

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США не підтримали відправку миротворців в Україну

Перспективу із миротворцями в умовах припинення вогню раніше обговорювали високопоставлені військові посадовці під час зустрічі у Франції

Сполучені Штати … не запропонували підтримки ролі європейських миротворців в Україні в умовах припинення вогню … у вівторок, коли тривали переговори в Джидді,

– пише видання.

При цьому там також зауважили, що "більш широкі цілі України" в переговорах зі США полягають у тому, щоб уповільнити наслідки її військових зусиль від зміни політики Трампа щодо Росії. Це своєю чергою може допомогти виграти час для Європи, щоб збільшити допомогу.

Україна не хоче поступатися своїми наполяганнями припинити вогонь. Тим більше Росія має потенціал для відновлення своєї армії після будь-якої паузи у бойових діях і може потім повторно вторгтися на українську територію.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте вважає, що над мирною угодою та миротворчою місією важливо працювати паралельно.