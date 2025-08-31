Наразі європейські політики працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання миротворчих військ в Україні. Це відбуватиметься в межах гарантій безпеки та за повної підтримки з боку США.

Деталі розповіла в інтерв'ю Financial Times президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал. Відповідну заяву вона зробила під час поїздки східними країнами ЄС, що межують з Росією.

Що відомо про підтримку США?

За словами посадовиці, гарантії безпеки для України є "надзвичайно важливими та абсолютно необхідними". Європа має чіткий план дій, досягши згоди з Білим домом, – "співпраця просувається дуже добре".

Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки… Це було дуже чітко та неодноразово підтверджено,

– додала фон дер Ляєн.

Тож у європейських столицях працюють над планами "розгортання багатонаціональних військ і підтримки з боку американців".

Financial Times пише, що до складу контингенту можуть увійти десятки тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн, які отримають підтримку від США, зокрема системи управління та контролю, а також засоби розвідки та спостереження.

До слова, у четвер, 4 вересня, аби продовжити дискусії на високому рівні, на запрошення Еммануеля Макрона в Парижі мають зібратися високопосадовці, які раніше зустрічалися з Дональдом Трампом у Білому домі – Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Марк Рютте та фон дер Ляєн.

Миротворчий контингент для України: останні новини