Відправлення миротворців в Україну: Урсула фон дер Ляєн розповіла бачення Європи
- Європейські політики працюють над планами розгортання миротворчих військ в Україні за підтримки США.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про важливість гарантій безпеки та співпрацю з Білим домом.
- Високопосадовці з ЄС мають зустрітися в Парижі на запрошення Еммануеля Макрона для продовження дискусій.
Наразі європейські політики працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання миротворчих військ в Україні. Це відбуватиметься в межах гарантій безпеки та за повної підтримки з боку США.
Деталі розповіла в інтерв'ю Financial Times президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал. Відповідну заяву вона зробила під час поїздки східними країнами ЄС, що межують з Росією.
Що відомо про підтримку США?
За словами посадовиці, гарантії безпеки для України є "надзвичайно важливими та абсолютно необхідними". Європа має чіткий план дій, досягши згоди з Білим домом, – "співпраця просувається дуже добре".
Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки… Це було дуже чітко та неодноразово підтверджено,
– додала фон дер Ляєн.
Тож у європейських столицях працюють над планами "розгортання багатонаціональних військ і підтримки з боку американців".
Financial Times пише, що до складу контингенту можуть увійти десятки тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн, які отримають підтримку від США, зокрема системи управління та контролю, а також засоби розвідки та спостереження.
До слова, у четвер, 4 вересня, аби продовжити дискусії на високому рівні, на запрошення Еммануеля Макрона в Парижі мають зібратися високопосадовці, які раніше зустрічалися з Дональдом Трампом у Білому домі – Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Марк Рютте та фон дер Ляєн.
Миротворчий контингент для України: останні новини
- За даними Politico, європейські лідери обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони між російськими та українськими позиціями. Однак така ідея нібито викликала занепокоєння через можливі територіальні поступки, необхідність великої кількості військових і потенційне послаблення оборони східного флангу НАТО.
- У The Wall Street Journal пишуть, що більшість європейських виборців виступають проти відправлення миротворців до України, особливо це стосується країн Східної Європи, Італії та Німеччини.
- Натомість у Кремлі нагадали, що негативно ставляться до розміщення миротворчого контингенту в Україні. Дмитро Пєсков заявив, що саме просування НАТО нібито стало однією з "першопричин СВО".