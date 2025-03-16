Британія готова розгорнути 10 тисяч військових в Україні, – The Times

Останнім часом багато говорять про розміщення західних військових в Україні після припинення вогню. Західні журналісти розповіли, на що готова Велика Британія.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 15 березня на засіданні "коаліції охочих" заявив про плани щодо 10 тисяч західних миротворчих сил для України. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Times.

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Ця ініціатива має підтримку

У навчаннях також візьмуть участь два кораблі-мінники, які у 2024 році передали до складу українського флоту. Їх готові відправити на захист Чорного моря у разі припинення вогню. Вони не змогли потрапити туди під час війни, оскільки протока Босфор була закрита.

Високопоставлені джерела в уряді заявили, що прем’єр-міністр завоював "значно більшу підтримку", ніж було на початку, проте основна частина сил, ймовірно, надійде з Британії та Франції.

Військове джерело повідомило, що кількість остаточних сил буде приблизно 10 тисяч. Близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії, яку називають "силами безперервного зв’язку". Це допомогло б стримати Владіміра Путіна від повторного вторгнення у разі припинення вогню.

Після конференції 29 лідерів Стармер оголосив, що військові лідери з усього світу зустрінуться в Лондоні, оскільки плани щодо багатонаціональних миротворчих сил переходять до "оперативної фази".

Високопоставлений чиновник назвав швидкість, з якою збиралися миротворчі сили, "безпрецедентною".

На пресконференції на Даунінг-стріт Стармер заявив, що "світ потребує дій зараз". Також прем’єр-міністр наголосив, що російському президенту "рано чи пізно" доведеться вести переговори.