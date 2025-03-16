Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта на заседании "коалиции желающих" заявил о планах относительно 10 тысяч западных миротворческих сил для Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Эта инициатива имеет поддержку

В учениях также примут участие два корабля-минника, которые в 2024 году передали в состав украинского флота. Их готовы отправить на защиту Черного моря в случае прекращения огня. Они не смогли попасть туда во время войны, поскольку пролив Босфор был закрыт.

Высокопоставленные источники в правительстве заявили, что премьер-министр завоевал "значительно большую поддержку", чем было в начале, однако основная часть сил, вероятно, поступит из Британии и Франции.

Военный источник сообщил, что количество окончательных сил будет примерно 10 тысяч. Около 35 стран согласились предоставить оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку для миссии, которую называют "силами непрерывной связи". Это помогло бы сдержать Владимира Путина от повторного вторжения в случае прекращения огня.

После конференции 29 лидеров Стармер объявил, что военные лидеры со всего мира встретятся в Лондоне, поскольку планы по многонациональным миротворческим силам переходят к "оперативной фазе".

Высокопоставленный чиновник назвал скорость, с которой собирались миротворческие силы, "беспрецедентной".

На пресс-конференции на Даунинг-стрит Стармер заявил, что "мир нуждается в действиях сейчас". Также премьер-министр подчеркнул, что российскому президенту "рано или поздно" придется вести переговоры.