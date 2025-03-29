Європа відмовляється відправляти миротворців в Україну, але може потішити кращою альтернативою

Європа не дійшла спільної думки щодо можливості розміщення своїх військ на території України та шукає інші гарантії безпеки для нашої держави. Європейці сумніваються, що США нададуть захист їхнім миротворцям, які перебуватимуть в Україні в разі підписання мирної угоди.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан в розмові з 24 Каналом висловив думку, що розміщувати миротворців там, де миру точно не буде, нема сенсу. Він вважає, що треба шукати інші механізми для гарантій безпеки та розповів, які саме.

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Яка існує альтернатива розміщенню миротворців?

На думку військового експерта, варто розглянути варіант відправлення військ Європи не в якості миротворчого контингента, а регулярних частин згідно з запитами українського командування, якщо такі будуть, беручи до уваги необхідність виконання певних завдань.

Серед таких можуть бути:

розгортання іноземних військових вздовж кордону з Білоруссю;

забезпечення постачання боєприпасів та військової техніки;

навчання українських військовослужбовців на полігонах на території України;

прикриття полігонів та військових на них іноземними засобами ураження (наприклад, авіаційними, що взагалі не потребує заходу військ).

Це один з механізмів як захистити більшу частину України – перебазувати французьку авіацію на румунські бази, англійську – на польські бази,

– озвучив Світан.

Військовий експерт вважає, що Франція та Велика Британія згідно з Будапештським меморандумом, підписантами якого вони є, могли б ухвалити рішення про виконання своєї частки зобов'язань, надавши гарантії безпеки.

Європа усвідомила загрозу і почала підготовку до самозахисту

Зараз Європа шукає механізми прикриття своєї території. ГУР спрогнозувало, що Путін в найближчі роки планує виконання бойових завдань стосовно неї. Він, як зауважив військовий експерт, не піде на Аляску чи Китай, тож якщо буде кудись рухатися, то в бік Європи.

Наступні за Україною країни Балтії, далі Фінляндія та Норвегія. Він однозначно буде пробиватися через Придністров'я на Балкани, де чекають його товариші, той же Орбан, любитель російського газу і нафти,

– вважає Світан.

Такі рухи з боку Росії, на думку військового експерта, є цілком ймовірними та можуть призвести до серйозних проблем в Європі, якщо вона не буде до цього готова. Сьогодні, як зазначив Світан, ЄС вже почав готуватися, зокрема про це свідчить виділення понад 800 мільярдів доларів на зміцнення безпеки.

"Ймовірніше, що буде застосовуватися механізм відрізання політиків по типу Орбана від ухвалення низки рішень, це вже обговорюється в Європі. Будуть вибудовуватися нові відносини з американськими та ізраїльськими компаніями, які виготовляють озброєння", – озвучив Світан.

Нагадаємо, президент Франції Макрон розглядає можливість розмістити миротворчий контингент у центральній частині України. Не виключається, що такі іноземні сили можуть базуватися вздовж річки Дніпро, якомога далі від лінії боєзіткнення.