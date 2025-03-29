Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что размещать миротворцев там, где мира точно не будет, нет смысла. Он считает, что надо искать другие механизмы для гарантий безопасности и рассказал, какие именно.

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Какая существует альтернатива размещению миротворцев?

По мнению военного эксперта, стоит рассмотреть вариант отправки войск Европы не в качестве миротворческого контингента, а регулярных частей согласно запросам украинского командования, если такие будут, принимая во внимание необходимость выполнения определенных задач.

Среди таких могут быть:

развертывание иностранных военных вдоль границы с Беларусью;

обеспечение поставок боеприпасов и военной техники;

обучение украинских военнослужащих на полигонах на территории Украины;

прикрытие полигонов и военных на них иностранными средствами поражения (например, авиационными, что вообще не требует захода войск).

Это один из механизмов как защитить большую часть Украины – перебазировать французскую авиацию на румынские базы, английскую – на польские базы,

– озвучил Свитан.

Военный эксперт считает, что Франция и Великобритания согласно Будапештскому меморандуму, подписантами которого они являются, могли бы принять решение о выполнении своей доли обязательств, предоставив гарантии безопасности.

Европа осознала угрозу и начала подготовку к самозащите

Сейчас Европа ищет механизмы прикрытия своей территории. ГУР спрогнозировало, что Путин в ближайшие годы планирует выполнение боевых задач в отношении нее. Он, как заметил военный эксперт, не пойдет на Аляску или Китай, поэтому если будет куда-то двигаться, то в сторону Европы.

Следующие за Украиной страны Балтии, далее Финляндия и Норвегия. Он однозначно будет пробиваться через Приднестровье на Балканы, где ждут его дружки, тот же Орбан, любитель российского газа и нефти,

– считает Свитан.

Такие движения со стороны России, по мнению военного эксперта, вполне вероятны и могут привести к серьезным проблемам в Европе, если она не будет к этому готова. Сегодня, как отметил Свитан, ЕС уже начал готовиться, в частности об этом свидетельствует выделение более 800 миллиардов долларов на укрепление безопасности.

"Вероятнее, что будет применяться механизм отрезания политиков по типу Орбана от принятия ряда решений, это уже обсуждается в Европе. Будут выстраиваться новые отношения с американскими и израильскими компаниями, которые изготавливают вооружение", – озвучил Свитан.

Напомним, президент Франции Макрон рассматривает возможность разместить миротворческий контингент в центральной части Украины. Не исключается, что такие иностранные силы могут базироваться вдоль реки Днепр, как можно дальше от линии боестолкновения.