У ЄС розробили план розміщення військ в Україні, – WSJ
- ЄС розробив план розміщення військ в Україні, включаючи створення двох сухопутних угруповань: для підготовки українських військових та для формування "сил стримування".
- 26 країн погодилися надати підтримку Україні, але Італія, Польща та Румунія вирішили не відправляти миротворців, обмежуючись фінансовою та логістичною підтримкою.
- Український повітряний простір буде патрулювати авіація НАТО, базована за межами країни; рішення США щодо підтримки ще очікується.
- Путін пригрозив атакувати іноземні сили в Україні, вважаючи їх законними цілями для Росії.
Європейське військове командування підготувало план розміщення сил в Україні. Він передбачає створення двох окремих сухопутних угруповань.
Український повітряний простір патрулюватиме авіація країн НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Який план розміщення миротворців в Україні розробили у ЄС?
Перша група зосередиться на підготовці та підтримці українських військових, а друга – формуватиме "сили стримування", покликані запобігати подальшим діям Росії.
За наявною інформацією, вже узгоджені зобов’язання щодо розгортання понад 10 тисяч військовослужбовців. При цьому патрулювання українського повітряного простору здійснюватиме авіація НАТО, що базуватиметься за межами країни.
Наразі європейські партнери очікують на рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо рівня підтримки від Сполучених Штатів.
Що відомо про миротворців для України?
- 26 країн погодилися надіслати сили або надати засоби для підтримки безпеки України. 35 лідерів обговорюють політичні та військові пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
- Італія, Польща та Румунія відмовилися відправляти миротворців в Україну, надаючи перевагу фінансовій та логістичній підтримці. Німеччина розглядає можливість підтримки України через фінансування та навчання, але рішення про відправлення військових ще не прийняте.
- Путін пригрозив атакувати іноземні сили в Україні, заявивши, що вони будуть вважатися законними цілями для Росії.