Гегсет проти Дрісколла: міністр оборони та міністр армії США публічно посварилися

У Пентагоні спалахнув конфлікт між міністром оборони США Пітом Гегсетом і міністром армії Деном Дрісколлом. Одним з каменів спотикання стали переговори щодо України.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Читайте також У Пентагоні спростували, що Гегсет читав молитву з фільму Тарантіно

З чого розпочався конфлікт?

Невдовзі після свого першого робочого дня в Пентагоні на початку 2025 року міністр армії США Ден Дрісколл прийшов до кабінету свого керівника з пропозицією. Дрісколл, давній друг і соратник віцепрезидента Джей Ді Венса, запропонував організувати візит Венса та Дональда Трампа до військових, щоб вони поспілкувалися із солдатами та обговорили реформу армії.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, міністр оборони Піт Гегсет підвищив голос і заявив Дрісколлу, що саме він керує відомством, наказавши тому "не виходити за межі своїх повноважень".

Зустріч завершилася достроково.

Цей епізод став одним із перших проявів напружених відносин між главою Пентагону та міністром армії. Конфлікт вийшов у публічну площину 16 квітня, коли Дрісколл під час слухань у Конгресі позитивно відгукнувся про колишнього начальника штабу армії США, генерала Ренді Джорджа, якого Гегсет звільнив 2 квітня, поки Дрісколл перебував у відпустці.

Втім, джерела стверджують, що напруга між ними існувала від самого початку та лише посилилася навесні 2025 року на тлі низки скандалів довкола Гегсета.

Вже в листопаді Трамп направив Дрісколла до України для участі в переговорах щодо мирної угоди. Для керівника, чия роль полягала у підготовці та забезпеченні армії, це було нетипове завдання. У Пентагоні тоді виникли питання, чому для цієї місії обрали саме Дрісколла, а не його безпосереднього керівника Гегсета.

За даними джерел, Гегсет просив Білий дім усунути Дрісколла від переговорного процесу. Невдовзі посадовця дійсно тимчасово відсторонили від цієї місії, а частину його публічних заходів скасували.

Що Дрісколл казав про Україну?