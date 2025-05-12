Трамп продовжує мріяти, Нетаньягу – у люті: у NBC News розповіли про труднощі між США й Ізраїлем

Відносини Трампа та Нетаньягу стали напруженими. Раніше політики мали спільні погляди щодо війни в Газі та агресії з боку Ірану.

Трамп навіть зняв заборону Байдена на відправку великих бомб до Ізраїлю, закликав закінчити ізраїльські військові операції проти ХАМАС у Газі, а також погодився з Нетаньягу щодо протистояння Ірану та його проксі-угрупованням у регіоні. Але впродовж останніх декількох тижнів їхні погляди дедалі більше різняться, повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Трамп хоче "близькосхідну рив'єру" у Газі й угоду з Іраном

Трамп та Нетаньягу все більше розходяться у поглядах щодо стратегії вирішення викликів, які постали перед Ізраїлем зараз, коли і ХАМАС, й Іран ослаблені.

Ізраїльський прем'єр бачить можливість, як можна знищити ядерні об'єкти Ірану, а Трамп – як усунути загрозу купівлі іранською стороною ядерки, уклавши угоду.

Також Ізраїль продовжує атакувати Газу. При цьому США наполягають припинити вогонь, адже Трамп мріє перетворити цей регіон на "близькосхідну рив'єру".

А після того, як Трамп зупинив військову кампанію США проти підтримуваного Іраном угруповання хуситів, шокований Нетаньягу заявив, що Ізраїль тоді захищатиметься… Те, як вони вирішать свої розбіжності в майбутньому, визначатиме результат деяких ключових компонентів зовнішньополітичного порядку денного президента,

– додали у NBC News.

Трамп розчарований Нетаньягу, зокрема, через рішення розпочати новий наступ у Газі. Це суперечить американським план відновлення регіону. У приватних розмовах він називає дії Ізраїлю "марною спробою".

Ймовірно, США наразі підштовхують Ізраїль та ХАМАС до угоди про припинення вогню в Газі.

Нетаньягу розлючений на Трампа

Дипломати, які знайомі із ситуацією, стверджують, що Нетаньягу розлютили деякі останні заяви Трампа.

Ізраїльський лідер розчарований відмовою Трампа підтримати військові удари по ядерних об'єктах Ірану.

Йому також не до вподоби, що американський президент хоче вирішувати, чи буде дозволено Ірану збагачувати уран згідно з новою ядерною угодою, переговори щодо якої наразі ведуться. Нетаньягу виступає проти цих домовленостей.

Окрім того, Нетаньягу розлютила заява Трампа про те, що США припиняють воєнну кампанію проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Таке рішення американською стороною було прийняте після того, як хусити погодилися припинити обстріл кораблів США у Червоному морі.

Попри все, американські чиновники кажуть, що Ізраїль не мав кращого друга за всю свою історію, ніж Трамп. Також, за їхніми словами, співпраця між країнами триває.