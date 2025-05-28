Москва хоче виграти час, анонсований "меморандум" ми ще чекаємо, – Мерц

Канцлер Німеччини заявив, що Росія хоче виграти час. Москва досі не надала анонсований Путіним "меморандум".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Фрідріха Мерца з Володимиром Зеленським.

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Фрідріх Мерц про Росію

Німецький канцлер наголосив, що країна-агресорка прагне виграти час.

На "меморандум" щодо перемовин, який Путін анонсував тиждень тому, ми все ще чекаємо,

– заявив Мерц.

Підкреслив, що масовані повітряні атаки Росії на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою агресивної війни. Канцлер зазначив, що це ляпас в обличчя всіх тих в Україні, Європі та США, хто бореться за припинення вогню.

Тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Робимо це для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Також робимо це для того, щоб прокласти шлях для перемовин,

– наголосив Мерц.

Додав, що говорить від імені Німеччини. Канцлер запевнив, що Берлін зробить усе для того, щоб "Північний потік-2" не запрацював.