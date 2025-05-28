Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским.

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Фридрих Мерц о России

Немецкий канцлер отметил, что страна-агрессор стремится выиграть время.

На "меморандум" о переговорах, который Путин анонсировал неделю назад, мы все еще ждем,

– заявил Мерц.

Подчеркнул, что массированные воздушные атаки России на Киев на выходных говорят не на языке мира, а на языке агрессивной войны. Канцлер отметил, что это пощечина в лицо всех тех в Украине, Европе и США, кто борется за прекращение огня.

Поэтому мы будем усиливать давление на Россию. Делаем это для того, чтобы ослабить военную машину Москвы. Также делаем это для того, чтобы проложить путь для переговоров,

– подчеркнул Мерц.

Добавил, что говорит от имени Германии. Канцлер заверил, что Берлин сделает все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал.