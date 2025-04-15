Політолог пояснив, чи зможе БРІКС набути впливу на тлі тарифної війни Трампа

Тарифна війна, що оголосив світу Дональд Трамп, вже вплинула на багато країн світу, які готові об'єднатися проти політики США. Водночас дії американського президента могли б підсилити об'єднання БРІКС.

Політолог Олег Саакян зазначив у розмові з 24 Каналом, чи може блок БРІКС стати потужною силою в геополітичній грі. Також у 2025 році щонайменше дев'ять країн стануть партнерами БРІКС, і ще щонайменше 4 країни отримали запрошення до партнерства з об'єднанням.

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"Клуб незгодних"

Саакян зауважив, що БРІКС не має під собою серйозної інфраструктури забезпечення та захисту капіталів від турбулентності.

Звісно, на тлі Трампа зараз навіть БРІКС виглядає доволі стійкою структурою. Проте цей союз не є єдиним і таким, що об'єднує всі ключові ринки,

– підкреслив політолог.

Також країни, що входять до складу БРІКС, за його словами, є абсолютно різними за своїми цінностями, за масштабом та потенціалом своїх економік.

Це з самого початку є мертвонародженою історією, яка може існувати тільки як протест до іншої структури. Мовляв, ми зібралися у свій "клуб незгодних" і будемо завдяки масштабу говорити з вами з позиції, яку не можна проігнорувати,

– пояснив він.

Однак заміною Сполученим Штатам або європейській економічній зоні та європейському ринку, за словами політолога, БРІКС не може бути.

Ключовий ринок збуту – саме європейський, тому від сьогоднішньої ситуації можуть виграти насамперед європейські компанії. Тому що Китай, як відзначив Олег Саакян, буде зменшувати свої політичні впливи, які йдуть в пакеті з фінансовими, щоб не втратити європейський ринок.

БРІКС Це Це міжнародне об'єднання найбільших за площею та населенням країни світу, проте, які мають з економіками, що розвиваються. Зокрема, Бразилії, Росії, Індії, Південної Африки та Китаю, який домінує в цьому союзі.

Також Пекін буде зменшувати свої вимоги, і ризики для Європи будуть падати від співпраці з ним.

Водночас азійські країни почнуть передивлятися цілі низки виробничих ланцюжків. Для них ключовий та стабільний експортний ринок – європейський,

– підкреслив політолог.

Він додав, що у найближчі 1 – 3 роки відбуватиметься серйозне переструктурування в цілому світової економіки.