"Викликає занепокоєння": у ЄС відповіли, чи може Україна залишитися без ракет для ППО
- Європейські країни намагаються уникнути впливу ескалації на Близькому Сході на постачання ракет для українських систем ППО.
- Єврокомісар Андрюс Кубілюс планує "ракетний тур" вже цього тижня для прискорення постачань ракет Україні.
Європейські країни намагаються знайти способи, щоб ескалація на Близькому Сході не позначилася на постачанні ракет для українських систем протиповітряної оборони.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Чи може Україна залишитися без ракет?
Андрюс Кубілюс пояснив, що операція США та Ізраїлю в Ірані може вплинути на глобальні постачання ракет для систем ППО та призвести до затримок постачання для України.
Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо,
– сказав він.
Наразі щорічний обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot становить близько 700 одиниць.
За словами єврокомісара, тепер постає питання, як забезпечити безперебійність постачань для України, аби вони не зазнали впливу зовнішніх факторів: це є одним із ключових стратегічних завдань.
Кубілюс також повідомив, що вже цього тижня планує здійснити так званий "ракетний тур" – серію зустрічей із європейськими виробниками, покликаних прискорити постачання ракет Україні. Водночас він звернув увагу на те, що в Євросоюзі не виготовляють ракети до систем Patriot, що суттєво ускладнює ситуацію.
Що відбувається на Близькому Сході?
Зранку 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму.
Іран почав удари у відповідь: вибухи пролунали в Ізраїлі, Катарі, Бахрейні, а також Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там розташовані американські військові бази.
2 березня Іран також заявив про атаку на ядерний об'єкт у Натанзі з боку США та Ізраїлю під час проведення спецоперації. Тоді Генсек МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що рівень радіації в сусідніх країнах не підвищився, але ситуація залишається тривожною.